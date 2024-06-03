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"Я, Побєда і Берлін" доступний онлайн: про що стрічка

На початку 1990-х років молодий музикант на прізвисько Кузьма купує старий автомобіль "Побєда". Він вирішує вирушити на цій машині до Берліна з амбітною метою обміняти її на шестисотий "Мерседес".

"Я, Побєда і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

В дорогу Кузьма вирушає разом зі своїм другом, який планує продати в Німеччині старі радянські манекени. По прибуттю до Берліна, Кузьма знайомиться з місцевим рок-музикантом, який надихає його вперше виступити на великій сцені.

Весь шлях до німецької столиці наповнений цілою низкою кумедних пригод, які додають подорожі ще більше яскравих моментів.

Музика у фільмі

У стрічці ви почуєте улюблені хіти Скрябіна. Серед них:

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти",

Monatik – "Старі фотографії",

"Без обмежень" – "Мовчати",

Alina Pash – "Чекаю ночі",

Dzidzio – "То моє море",

"Антитіла" – "Чорнобиль форева",

Adam – "Говорили й курили",

"ТНМК" – "Кольорова".

Дивіться стрічку про улюбленого виконавця мільйонів та надихніться історією з життя невгамовного Кузьми.