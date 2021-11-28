"Хрущи" – это продюсерский проект сценариста Виталия Бардецкого ("Усатый Фанк") и экс-главы Госкино и продюсера Филиппа Ильенко ("Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия", "Дом "Слово". Бесконечный роман"). Проект находится на начальной стадии производства, а его развитие поддержал Украинский культурный фонд. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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Интересные факты об украинском триллере "Хрущи"

События "Хрущей" будут происходить во времена хрущевской оттепели. Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициирует реформу советского сельского хозяйства, которое намеревается догнать и перегнать США по выработке сельхозпродукции, особенно – кукурузы. Для достижения этой цели используются все средства. В частности, строятся секретные лаборатории. В одну из таких в отдаленном селе отправляется амбициозный столичный агроном. Там он находит любовь и вступает в неравный бой с жуками-мутантами.

Фильм будет создан на пересечении жанров. Это инсектофобная сельскохозяйственная производственная мелодрама с элементами триллера, комедии и альтернативной истории. Мы стилизуем картинку под украинский "производственный" кинематограф 1950 – 1960-х, а также американскую sci-fi продукцию того же периода,

– комментирует продюсер Филипп Ильенко.

Над сценарием работали музыкальный журналист Виталий Бардецкий и писатель и журналист Юрий Никитинский. Также на стадии развития к команде проекта присоединились: консультант по науке – кандидат биологических наук, научный сотрудник Института физиологии НАН Украины Алексей Болдырев и арт-директор проекта – дизайнер и музыкант Евгений Таран.

По словам Виталия Бардецкого, идея "Хрущев" возникла спонтанно несколько лет назад, когда он с женой возвращались на автомобиле домой.

Это был поздний май, вдруг редкие майские жуки начали биться о лобовое стекло. Дальше они начали падать десятками. Я понял, что у жены фобия майских жуков, а фобии – это то, что нужно для хорошего триллера. Так и начал складываться пазл сюжета,

– поделился сценарист.

Виталий Бардецкий / Фото пресс-службы фильма