Кино 24 подробнее расскажет об осеннем тренде, что завирусился в тиктоке. И предложит несколько фильмов, подходящих этой ностальгической эстетике.

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Тренд вдохновленный эстетикой первого фильма саги "Сумерки" и его саундтреком, в частности песней Eyes on Fire от Blue Foundation. Это прохладная погода, серое небо и деревья в тумане. А нежный вокал, что поет hoa-hoa-hoa, символизирует ностальгию по такому настроению.

Blue Foundation – Eyes on Fire: смотрите видео онлайн

Для многих пользователей сезон hoa-hoa-hoa-hoa – это время одеть уютный свитер, приготовить себе какао или горячий шоколад, и просматривать

"Сумерки"

Было бы несправедливо не упомянуть эту серию фильмов, хотя они полюбились далеко не всем. В центре сюжета – 17-летняя девушка Белла, которая переезжает к отцу в городок Форкс. Она влюбляется в таинственного одноклассника Эдварда. Оказывается, что он происходит из семьи вампиров, которые договорились не нападать на людей. Теперь на пару ждут приключения и испытания.

"Сумерки": смотрите трейлер онлайн

"Когда Гарри встретил Салли"

Гарри и Салли встретились случайно – по просьбе тогдашней возлюбленной парня. Они быстро нашли общий язык и почувствовали симпатию друг к другу, но ничего большего, чем дружба, в их отношениях так и не появилось. Пара снова встретилась годы спустя. Теперь Гарри и Салли должны решить, какой будет их судьба.

"Когда Гарри встретил Салли": смотрите трейлер онлайн

Осенние сцены в Нью-Йорке и изысканные образы героев точно вписались бы в новый тренд тиктока.

"Гордость и предубеждение"

Действие происходит в начале XIX века в провинциальной Англии. Миссис Беннет мечтает выдать замуж своих 5 дочерей, которые растут в не слишком богатой семье, за порядочного дворянина. Миссис Беннет знакомит старшую дочь с мистером Бингли, тем временем другая ее дочь, Элизабет, встречается с молчаливым мистером Дарси.

"Гордость и предубеждение": смотрите трейлер онлайн

Этот фильм точно обеспечит осеннюю атмосферу, ведь в нем собрано множество волшебных сцен на фоне английских пейзажей.