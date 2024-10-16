Кіно 24 детальніше розповість про осінній тренд, що завірусився у тіктоці. Та запропонує кілька фільмів, що пасують цій ностальгійній естетиці.

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Тренд натхненний естетикою першого фільму саги "Сутінки" та його саундтреком, зокрема піснею Eyes on Fire від Blue Foundation. Це прохолодна погода, сіре небо та дерева в тумані. А ніжний вокал, що співає hoa-hoa-hoa, символізує ностальгію по такому настрою.

Blue Foundation – Eyes on Fire: дивіться відео онлайн

Для багатьох користувачів сезон hoa-hoa-hoa – це час одягнути затишний светр, приготувати собі какао чи гарячий шоколад, та переглядати

"Сутінки"

Було б несправедливо не згадати цю серію фільмів, хоч вони полюбилися далеко не всім. У центрі сюжету – 17-річна дівчина Белла, яка переїжджає до батька у містечко Форкс. Вона закохується у таємничого однокласника Едварда. Виявляється, що він походить з сім'ї вампірів, які домовились не нападати на людей. Тепер на пару чекають пригоди та випробовування.

"Сутінки": дивіться трейлер онлайн

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Гаррі та Саллі зустрілися випадково – через прохання тодішньої коханої хлопця. Вони швидко знайшли спільну мову та відчули симпатію одне до одного, але нічого більшого за дружбу, у їхніх стосунках так і не з'явилось. Пара знову зустрілась роки потому. Тепер Гаррі та Саллі мусять вирішити, якою буде їхня доля.

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться трейлер онлайн

Осінні сцени в Нью-Йорку та вишукані образи героїв точно вписалися б у новий тренд тіктоку.

"Гордість та упередження"

Дія відбувається на початку XIX століття в провінційній Англії. Місіс Беннет мріє видати заміж своїх 5 доньок, які ростуть у не надто багатій сім'ї, за порядного дворянина. Місіс Беннет знайомить старшу доньку з містером Бінглі, тим часом інша її донька, Елізабет, зустрічається з мовчазним містером Дарсі.

"Гордість та упередження": дивіться трейлер онлайн

Цей фільм точно забезпечить осінню атмосферу, адже у ньому зібрано безліч чарівних сцен на тлі англійських краєвидів.