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Отдых по обмену, 2006 год

Свою подборку мы начнем с лучшей комедии зимы – "Отдых по обмену" от режиссера хита "Чего хотят женщины" Нэнси Мейерс.

По сюжету две девушки не могут организовать себе личную жизнь. Аманда – успешная карьеристка, Айрис – писательница из провинции в Англии. Чтобы на время забыть о жизненных трудностях, женщины решают провести рождественские каникулы, обменявшись жильем. Чем закончится это яркое путешествие, узнаете, когда просмотрите ленту.

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Предложение, 2009 год

Американский ромком "Предложение" впечатляет своим романтическим сюжетом и игрой актеров. Мы просматривали этот фильм еще много лет назад, но положительное впечатление до сих пор помним.

В ленте говорится о суровой Маргарет, которую ненавидит весь офис, прозвали ее ведьмой. Однако однажды ее начальник предложил переехать в Канаду. Она этого не хотела и случайно сказала, что один из сотрудников – ее жених. Теперь ей придется показать, какая у них пара. По сюжету их ждет семейный непростой ужин у родственников и многие другие приключения.

"Предложение": смотрите трейлер

Зависнуть в Палм-Спрингс, 2020 год

Немалого успеха в сети получила комедия "Зависнуть в Палм-Спрингс".

Лента рассказывает о Найлзе, который приехал на свадьбу из-за своей надоедливой девушки. Там он попадает в петлю времени и с тех пор переживает день свадьбы бесконечное количество раз. И когда фантазия Найлза еще не иссякла, к нему присоединяется сестра невесты Сара. Теперь у этой парочки – вечное лето в Палм-Спрингс и возможность делать все, что угодно.

"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите трейлер

Мой любимый враг, 2021 год

Романтическая комедия "Мой любимый враг", основанная на одноименном бестселлере Салли Торн, появилась в украинских кинотеатрах с 9 декабря.

В центре сюжета этого фильма – не только "горячий" конфликт двух незаменимых сотрудников – Люси Гаттон и Джошуа Темплемена. Они двое еще и претендуют на одно повышение, что заставляет их заключить пари: если один из них получает заветную должность, второй увольняется. Вот только иногда такая ненависть, становясь слишком страстной, несет в себе совсем другой смысл!

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Эта лента показывает очень интересную химию между актерами – рекомендуем к просмотру!

"Мой любимый враг": смотрите трейлер

После Падения, 2021 год

Романтический блокбастер эротического характера "После Падения" является третьей частью коммерчески успешной франшизы "После".

"В третьей части франшизы – "После Падения" главным героям Тесси Янг и Хардину Скотту придется принять множество важных решений о своем будущем и их отношениях, когда оба оказываются на пороге взрослой жизни.

"После Падения": смотрите трейлер

Эйфель, 2021 год

История создания известнейшего символа романтики в Париже – это, конечно же, тоже история любви. Как и в свое время с Евой Грин – для многих поклонников Эмми ее наполовину французское происхождение и идеальное знание языка – стали большим сюрпризом.

По сюжету фильма, Гюстав Эйфель – прославленный архитектор и инженер, недавно вернулся из Нью-Йорка, где работал над Статуей Свободы и мечтает о строительстве первой подземки в Париже. На него же давит правительство с идеей о возведении чего-то необычного к мировой выставке. Эйфель не хочет этого делать, пока не встречает прекрасную Эдриенн – роковую женщину из своего прошлого. Теперь он построит мечту и навсегда изменит облик Парижа и всей Франции.

"Эйфель": смотрите трейлер

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НЕидеальный мужчина, 2021 год

Фантастический фильм, наполненный теплой и романтической атмосферой: танцы, свечи, ужины и пробежки по полю.

Британский актер Дэн Стивенс сыграет Тома – прекрасного андроида, в теории – созданного и откалиброванного для Альмы, ученой, находящейся в тестовой группе, которая должна определить могут ли работы жить среди людей и составить пару для одиноких. Но, конечно же, Альма окажется слишком непредсказуемой, а ее робот – очень упорным, вежливым и способным к саморазвитию.

"НЕидеальный мужчина": смотрите трейлер