"Уют" завершается открытым финалом и заставляет зрителя еще долго размышлять о его сюжете и персонажах. Если вы хотели бы посмотреть что-то похожее, обратите внимание на эти драмы в материале Кино 24.

К слову Сиквел сериала "Секс в большом городе", о котором сегодня гудит вся сеть: стоит ли смотреть ленту

"Скучаю по тебе"

Кэт Донован – детективка в полиции. Ее жених внезапно исчезает за несколько дней до их свадьбы. 10 лет спустя женщина видит его профиль в приложении для знакомств и решает провести расследование. Наружу всплывают скрытые и неожиданные истины.

Внезапное исчезновение Джоша напоминает исчезновение няни в сериале "Уют". Главные героини в обоих шоу делают все возможное, чтобы раскрыть тайну, но не получают поддержки от окружающих. Вместо этого их ждет только больше угроз.

"Скучаю по тебе": смотрите трейлер онлайн

"Стеклянный купол"

Девочка Лейла однажды просыпается в стеклянной коробке с зеркалом внутри. Ее похитили, однако кто это сделал, остается неизвестным. Лейлу находит руководитель полиции и принимает ее как собственную дочь. Через 20 лет девушка возвращается в родной городок, а вскоре похищают дочь ее друга. Лейла как криминолог присоединяется к поискам.

Это еще один увлекательный мини-сериал с тяжелой и напряженной атмосферой, рассказывающий о сплетении персонажей в маленьком городке. В центре снова встает тайна, которую надо разгадать главной героине.

"Стеклянный купол": смотрите трейлер онлайн

"Дублинские убийства"

В центре сериала – детектив Роб Рейли, который вместе со своей партнершей Кэсси расследует убийство молодой девушки вблизи Дублина. В ходе расследования открывается связь с предыдущими преступлениями, а Роб сталкивается с незаживающими ранами из своего прошлого.

Этот сериал перекликается с "Уютом", ведь тоже сосредотачивается на деле пропавшей девушки. Это очередные тайны и сомнение в том, кому можно доверять в небольшом сообществе людей.

"Дублинские убийства": смотрите трейлер онлайн

"Бодкин"

Американский подкастер Гилберт Пауэр хочет больше узнать о своих корнях, поэтому едет в город Бодкин. Он берется за расследование незавершенного дела о трех пропавших людях. К нему пристает журналистка-расследовательница из Дублина и начинающая Эмми.

Между этим триллером и "Уютом" можно провести ряд параллелей: живописные места, таинственное исчезновение людей и местные жители, не готовые услышать всю правду. Но есть и отличие – в "Бодкине" немало черного юмора.

"Бодкин": смотрите трейлер онлайн