8 фильмов и сериалов, которые обязательно надо посмотреть на выходных

На выходных появляется больше времени, которое можно посвятить просмотру увлекательных фильмов и сериалов. Интересные сюжеты погружают в другую реальность и хотя бы немного отвлекают от проблем, которые свалились на голову.

Самая трудная задача – найти ленту, трейлер которой понравится. Часто на поиски тратится слишком много времени, поэтому потом уже ничего не хочется смотреть. Хорошие фильмы и сериалы на эти выходные – в материале.

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"Мэр Кингстауна"

Год: 2021

2021 Рейтинг IMDb: 8.2

8.2 Количество сезонов: 2

2 Количество серий: 20

Семья МакЛаски проживает в городе Кингстаун, что в штате США Мичиган. Митч вместе с братьями Кайлом и Майком доставляет товары в тюрьму, помогает заключенным переводить деньги и занимается важными сделками. Связавшись с властями и преступниками, МакЛаски сталкиваются с жестокостью мира.

"Мэр Кингстауна": смотрите онлайн трейлер сериала

"Эми Уайнхаус: Back To Black"

Год: 2024

2024 Рейтинг IMDb: 6.4

В этом биографическом фильме рассказывается о жизни Эми Уайнхауз – легендарной британской певицы. Сначала она просто исполняла джаз, а через некоторое время стала всемирно известной музыканткой. При жизни женщина получила пять премий "Грэмми" и побила рекорд Гиннеса.

"Эми Уайнхаус: Back To Black": смотрите онлайн трейлер фильма

"Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"

Год: 2021

2021 Рейтинг IMDb: 7.7

7.7 Количество сезонов: 3

3 Количество серий: 24

Мир пережил страшную эпидемию, после которой женщины начали рожать детей, что становились гибридами. То есть имели в себе человеческие и животные черты. Некоторые люди начали преследовать таких малышей, ведь считали, что проблема может быть именно в них, а не в эпидемии. Один из детей, Гас, как-то знакомится с Джеппердом. Впереди у новых знакомых немало приключений.

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"Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мы – Lady Parts"

Год: 2021

2021 Рейтинг IMDb: 8.2

8.2 Количество сезонов: 2

2 Количество серий: 12

События сериала разворачиваются вокруг мусульманской панк-группы, которая состоит только из женщин и развивается в Великобритании. Они исследуют культуру, чтобы достичь невероятного успеха в музыке.

"Мы – Lady Parts": смотрите онлайн трейлер сериала

"Эрик"

Год: 2024

2024 Рейтинг IMDb: 7.0.

7.0. Количество сезонов: 1

1 Количество серий: 6

В главной роли – непревзойденный Бенедикт Камбербэтч. События сериала происходят в Нью-Йорке, когда на дворе 1980-е годы. Однажды мужчина обращается за помощью к копу, чтобы найти сына, которому всего девять лет. В то же время у отца разворачивается борьба со своими демонами.

"Эрик": смотрите онлайн трейлер сериала

Кроме этих лент, также рекомендуем посмотреть сериал "Стать Карлом Лагерфельдом", фильмы "Хитмэн" и "В порядке ли я?". Ознакомьтесь с сюжетами и трейлерами и выбирайте, чем разбавить эти и следующие выходные.