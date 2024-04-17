В материале узнаете, какие еще сериалы сегодня в топах среди украинцев. А также обновите свой список лент, которые точно стоит посмотреть в ближайшее время.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Преступники"

Тихое существование бывшего грабителя Чарли в Берлине внезапно нарушается, когда его бывшие партнеры втягивают его в кражу ценных монет из местного музея.

На грани между жизнью и смертью побег становится для него единственным шансом на выживание. Главный герой раскрывает тайны, принимает важные решения и борется за свое выживание. Это опасное приключение радикально изменит жизнь Чарли навсегда.

"Преступники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Проблема 3 тел"

Сериал продолжает быть в рейтинге лучших уже четвертую неделю подряд. Ленту сняли по мотивам первого тома трилогии "Память о прошлом Земли", написанной китайским писателем-фантастом Лю Цисинем.

Согласно официальному описанию сериала, судьбоносное решение молодой женщины в Китае 1960-х годов раздается через время и пространство, появляясь перед группой выдающихся ученых в наше время. Во время раскрытия тайн природы, которые развиваются перед ними, пять бывших коллег объединяют свои усилия перед лицом самой большой угрозы в истории человечества.

"Проблема 3 тел": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Декстер" 1 сезон

Не только новинки, но и сериал 2006 года появился среди самых популярных лент недели.

История рассказывает о Декстере, который днем является квалифицированным экспертом, анализирующим брызги крови на местах преступлений для полиции Майами, а ночью превращается в серийного маньяка, что охотится исключительно на других убийц. Только просмотр сериала позволит вам понять, куда это может привести.

"Декстер": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в списке самых популярных сериалов вы найдете:

"Плохие динозавры"

"Джентльмены"

"Рипли"

"Я проснулась вампиршей"

"Декстер" 2 сезон

"Паразит: Серые"

"Бриджертоны" 1 сезон

Выбирайте ленту, которая подходит вашему настроению на сегодня. Это может быть биографический сериал, детектив, криминал или любое другое по вкусу. Не медлите, а отправляйтесь в мир новой киноистории.