В материале узнаете, какие еще сериалы сегодня в топах среди украинцев. А также обновите свой список лент, которые точно стоит посмотреть в ближайшее время.
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Самые популярные сериалы на Netflix
"Преступники"
Тихое существование бывшего грабителя Чарли в Берлине внезапно нарушается, когда его бывшие партнеры втягивают его в кражу ценных монет из местного музея.
На грани между жизнью и смертью побег становится для него единственным шансом на выживание. Главный герой раскрывает тайны, принимает важные решения и борется за свое выживание. Это опасное приключение радикально изменит жизнь Чарли навсегда.
"Преступники": смотрите онлайн трейлер сериала
"Проблема 3 тел"
Сериал продолжает быть в рейтинге лучших уже четвертую неделю подряд. Ленту сняли по мотивам первого тома трилогии "Память о прошлом Земли", написанной китайским писателем-фантастом Лю Цисинем.
Согласно официальному описанию сериала, судьбоносное решение молодой женщины в Китае 1960-х годов раздается через время и пространство, появляясь перед группой выдающихся ученых в наше время. Во время раскрытия тайн природы, которые развиваются перед ними, пять бывших коллег объединяют свои усилия перед лицом самой большой угрозы в истории человечества.
"Проблема 3 тел": смотрите онлайн трейлер сериала
"Декстер" 1 сезон
Не только новинки, но и сериал 2006 года появился среди самых популярных лент недели.
История рассказывает о Декстере, который днем является квалифицированным экспертом, анализирующим брызги крови на местах преступлений для полиции Майами, а ночью превращается в серийного маньяка, что охотится исключительно на других убийц. Только просмотр сериала позволит вам понять, куда это может привести.
"Декстер": смотрите онлайн трейлер сериала
Также в списке самых популярных сериалов вы найдете:
- "Плохие динозавры"
- "Джентльмены"
- "Рипли"
- "Я проснулась вампиршей"
- "Декстер" 2 сезон
- "Паразит: Серые"
- "Бриджертоны" 1 сезон
Выбирайте ленту, которая подходит вашему настроению на сегодня. Это может быть биографический сериал, детектив, криминал или любое другое по вкусу. Не медлите, а отправляйтесь в мир новой киноистории.