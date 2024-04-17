У матеріалі дізнаєтесь, які ще серіали сьогодні в топах серед українців. А також оновите свій список стрічок, які точно варто переглянути найближчим часом.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Злочинці"

Тихе існування колишнього грабіжника Чарлі в Берліні раптово порушується, коли його колишні партнери втягують його в крадіжку цінних монет із місцевого музею.

На межі між життям і смертю втеча стає для нього єдиним шансом на виживання. Головний герой розкриває таємниці, приймає важливі рішення та бореться за своє виживання. Ця небезпечна пригода радикально змінить життя Чарлі назавжди.

"Злочинці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Проблема 3 тіл"

Серіал продовжує бути в рейтингу найкращих уже четвертий тиждень поспіль. Стрічку зняли за мотивами першого тому трилогії "Пам'ять про минуле Землі", написаної китайським письменником-фантастом Лю Цисінем.

Згідно з офіційним описом серіалу, доленосне рішення молодої жінки в Китаї 1960-х років лунає через час і простір, з'являючись перед групою видатних науковців у наш час. Під час розкриття таємниць природи, які розвиваються перед ними, п'ять колишніх колег об'єднують свої зусилля перед обличчям найбільшої загрози в історії людства.

"Проблема 3 тіл": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Декстер" 1 сезон

Не тільки новинки, а і серіал 2006 року з'явився серед найпопулярніших стрічок тижня.

Історія розповідає про Декстера, який удень є кваліфікованим експертом, що аналізує бризки крові на місцях злочинів для поліції Маямі, а вночі перетворюється на серійного маніяка, що полює виключно на інших вбивць. Тільки перегляд серіалу дозволить вам зрозуміти, куди це може призвести.

"Декстер": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у списку найпопулярніших серіалів ви знайдете:

"Кепські динозаври"

"Джентльмени"

"Ріплі"

"Я прокинулась вампіркою"

"Декстер" 2 сезон

"Паразит: Сірі"

"Бріджертони" 1 сезон

Обирайте стрічку, яка підходить вашому настрою на сьогодні. Це може бути біографічний серіал, детектив, кримінал чи будь-що інше до смаку. Не зволікайте, а відправляйтесь у світ нової кіноісторії.