Из-за полномасштабной войны праздничного настроения почти нет, поэтому многие украинцы 31 декабря вместо громких вечеринок выбирают уютное домашнее празднование. Если и вы будете 2024 год встречать дома, то подборка легких позитивных фильмов точно не будет лишней.