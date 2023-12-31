Список именно таких лент для семейного просмотра приготовил 24 Канал. Готовьте вкусности, выбирайте фильм и наслаждайтесь просмотром в кругу самых родных людей.

Не упустите 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа

Фильмы, которые нужно посмотреть 31 декабря

  • "Оптом дешевле"
  • "Оптом дешевле 2"
  • "Эльф"
  • "Незабываемое Рождество"
  • "Пара на праздники"

"Пара на праздники": смотрите онлайн трейлер фильма

  • "Отдых по обмену"
  • "Очень плохие мамочки 2"
  • "Стражи легенд"
  • "Аромат любви"
  • "Реальная любовь"

"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

  • "Хроники Рождества"
  • "Семья в минуту"
  • "Сам дома"
  • "Сам дома 2"
  • "Мой шпион"

"Мой шпион": смотрите онлайн трейлер фильма

  • "Джуманджи: зов джунглей"
  • "Лысый няня"
  • "Пингвины Мадагаскара"
  • "Пингвины мистера Поппера"
  • "Счастливого Рождества"

"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма