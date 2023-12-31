Список саме таких стрічок для сімейного перегляду приготував 24 Канал. Готуйте смаколики, обирайте фільм і насолоджуйтеся переглядом у колі найрідніших людей.
Не пропустіть 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша
Фільми, які варто подивитися 31 грудня
- "Гуртом дешевше"
- "Гуртом дешевше 2"
- "Ельф"
- "Незабутнє Різдво"
- "Пара на свята"
"Пара на свята": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Відпочинок за обміном"
- "Дуже погані матусі 2"
- "Вартові легенд"
- "Аромат кохання"
- "Реальне кохання"
"Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Хроніки Різдва"
- "Родина за хвилину"
- "Сам удома"
- "Сам удома 2"
- "Мій шпигун"
"Мій шпигун": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Джуманджі: поклик джунглів"
- "Лисий нянька"
- "Пінгвіни Мадагаскару"
- "Пінгвіни містера Поппера"
- "Щасливого Різдва"
"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму