Какой фильм посмотреть на Новый год: 20 семейных комедий для хорошего настроения
31 декабря 2023, 14:00Читати новину українською
Из-за полномасштабной войны праздничного настроения почти нет, поэтому многие украинцы 31 декабря вместо громких вечеринок выбирают уютное домашнее празднование. Если и вы будете 2024 год встречать дома, то подборка легких позитивных фильмов точно не будет лишней.
Список именно таких лент для семейного просмотра приготовил 24 Канал. Готовьте вкусности, выбирайте фильм и наслаждайтесь просмотром в кругу самых родных людей.
Не упустите 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа
Фильмы, которые нужно посмотреть 31 декабря
- "Оптом дешевле"
- "Оптом дешевле 2"
- "Эльф"
- "Незабываемое Рождество"
- "Пара на праздники"
"Пара на праздники": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Отдых по обмену"
- "Очень плохие мамочки 2"
- "Стражи легенд"
- "Аромат любви"
- "Реальная любовь"
"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Хроники Рождества"
- "Семья в минуту"
- "Сам дома"
- "Сам дома 2"
- "Мой шпион"
"Мой шпион": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Джуманджи: зов джунглей"
- "Лысый няня"
- "Пингвины Мадагаскара"
- "Пингвины мистера Поппера"
- "Счастливого Рождества"
"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма