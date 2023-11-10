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"Пять ночей во Фредди"

Рейтинг IMDb: 5.6

Жанр: ужасы, детектив, триллер

Страна: США

Актеры: Джош Хатчерсон, Мэтью Лиллард, Кевин Фостер, Элизабет Лейл, Мэри Стюарт Мастерсон

Майк Шмидт устроился на работу ночным охранником заброшенного помещения, где когда-то была семейная пиццерия с детскими развлечениями. В первую ночь он взял с собой младшую сестренку Эбби. В полночь стало понятно, что 4 талисмана этого развлекательного центра совсем не рады гостям. Майк был уверен, что эта работа будет спокойной, ведь помещение пустует, а у него возникает одна цель – выжить любой ценой.

"Пять ночей во Фредди": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Заклятие. Зло внутри"

Рейтинг IMDb: 7.0

Жанр: ужасы

Страна: США

Актеры: Меган Сури, Ниру Баджва, Мохана Кришнан, Бетти Гэбриэл, Вик Сахай, Гейдж Марш, Дженайа Росс

Молодая девушка индийско-американского происхождения, страдающая конфликтом усовершенствованной культурной идентичности, вступает в конфликт со своей лучшей подругой. Бессознательно она освобождает усиливающуюся демократическую сущность, питаясь ее одиночеством.

"Заклятие. Зло внутри": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пила Х"

Рейтинг IMDb: 6.7

Жанр: ужасы, детектив, триллер

Страна: США, Мексика, Канада

Актеры: Тобин Белл, Шоуни Смит, Стивен Бренд, Майкл Бич, Рената Вака, Сюнньево Макоди Лунд

Джон Крамер страдает раком и пытается любой ценой спастись. Ему советуют отправиться в Мексику на операцию к местным врачам. Как выяснилось впоследствии, это вовсе не лечение, а выдуривание денег у больных, которые боятся смерти и стремятся вылечиться. Джон решает отомстить аферистам.

"Пила Х": смотрите онлайн трейлер фильма

"Экзорцист. Верующий"

Рейтинг IMDb: 4.9

Жанр: ужасы

Страна: США

Актеры: Эллен Берстин, Энн Дауд, Лидия Джуэтт, Дженнифер Неттлс, Рафаэль Сбардж, Лесли Одом

Подруги Анджела и Кэтрин бесследно исчезают по дороге в школу. Через три дня их находят, однако всех смущает состояние, в котором находятся девочки. Сначала думали, что это следствие длительного пребывания в стрессовых условиях, однако впоследствии стало ясно, что у подруг вселился дьявол. Что будет с ними дальше?

"Экзорцист. Верующий": смотрите онлайн трейлер фильма

"Неудержимые 4"

Рейтинг IMDb: 4.8

Жанр: экшн, боевик, приключения

Страна: США

Актеры: Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлоне, Меган Фокс, 50 Cent, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр

Это продолжение боевика, премьера которого прошла еще в 2010 году. В новой части неудержимые получают задачу, которая может спасти человечество от предполагаемой ядерной войны. Руководитель террористической организации планирует нелегальную транспортировку ядерных боеголовок, способную разжечь конфликт, который может стать причиной глобальной войны.

"Неудержимые 4": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убийцы цветочного полнолуния"

Рейтинг IMDb: 8.0

Жанр: детектив, криминал, исторический, триллер, вестерн

Страна: США

Актеры: Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Лили Гладстон, Джесси Племонс

Действие фильма разворачивается в 1920-х годах в Оклахоме, в индейском поселении племени осейджей. Фильм является экранизацией тех реальных событий, которые произошли столетия назад, и снят по мотивам научно-популярного бестселлера Дэвида Грена 2017 года.

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"Убийцы цветочного полнолуния": смотрите онлайн трейлер фильма

"Безумные деньги"

Рейтинг IMDb: 7.0

Жанр: комедия, драма, основанная на реальных событиях

Страна: США

Актеры: Пол Дано, Сет Роген, Пит Дэвидсон, Шейлин Вудли, Себастиан Стэн, Америка Феррера

Кейт Гилли во время трансляций в соцсетях рассказывал подписчикам о фондовых рынках, инвестициях, акциях, потенциальных доходах. Также делился своим опытом в этой сфере. Его рассказы вдохновляли людей, и они начинали действовать. В январе 2021 года мир понял, что можно управлять миллиардами, не только сидя на Уолл-стрит.

"Безумные деньги": смотрите онлайн трейлер фильма