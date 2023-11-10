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"П'ять ночей у Фредді"

Рейтинг IMDb: 5.6

Жанр: жахи, детектив, трилер

Країна: США

Актори: Джош Хатчерсон, Метью Ліллард, Кевін Фостер, Елізабет Лейл, Мері Стюарт Мастерсон

Майк Шмідт влаштувався на роботу нічним охоронцем закинутого приміщення, де колись була сімейна піцерія з дитячими розвагами. У першу ніч він взяв із собою молодшу сестричку Еббі. Опівночі стало зрозуміло, що 4 талісмани цього розважального центру зовсім не раді гостям. Майк був впевнений, що ця робота буде спокійною, адже приміщення пустує, а натомість у нього виникає одна мета – вижити будь-якою ціною.

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"Закляття. Зло всередині"

Рейтинг IMDb: 7.0

Жанр: жахи

Країна: США

Актори: Меган Сурі, Ніру Баджва, Мохана Крішнан, Бетті Гебріел, Вік Сахай, Гейдж Марш, Дженайа Росс

Молода дівчина індійсько-американського походження, що страждає від конфлікту вдосконаленої культуpної ідентичності, вступає в конфлікт зі своєю найкращою подругою. Несвідомо вона звільняє демократичну сутність, яка посилюється, живлячись її самотністю.

"Закляття. Зло всередині": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пила Х"

Рейтинг IMDb: 6.7

Жанр: жахи, детектив, трилер

Країна: США, Мексика, Канада

Актори: Тобін Белл, Шоуні Сміт, Стівен Бренд, Майкл Біч, Рената Вака, Сюнньєве Макоді Лунд

Джон Крамер страждає на рак і намагається за будь-яку ціну врятуватися. Йому радять відправитися в Мексику на операцію до місцевих лікарів. Як виявляється згодом, це зовсім не лікування, а видурювання грошей у хворих, які бояться смерті та прагнуть вилікуватися. Джон вирішує помститися аферистам.

"Пила Х": дивіться онлайн трейлер фільму

"Екзорцист. Вірянин"

Рейтинг IMDb: 4.9

Жанр: жахи

Країна: США

Актори: Еллен Берстін, Енн Дауд, Лідія Джуетт, Дженніфер Неттлс, Рафаель Сбардж, Леслі Одом

Подруги Анджела та Кетрін безслідно зникають дорогою до школи. Через три дні їх знаходять, однак всіх бентежить стан, в якому перебувають дівчатка. Спочатку думали, що це наслідок тривалого перебування у стресових умовах, однак згодом стало зрозуміло, що у подруг вселився диявол. Що буде з ними далі?

"Екзорцист. Вірянин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нестримні 4"

Рейтинг IMDb: 4.8

Жанр: екшн, бойовик, пригоди

Країна: США

Актори: Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлоне, Меґан Фокс, 50 Cent, Дольф Лундґрен, Ренді Кутюр

Це продовження бойовика, прем'єра якого відбулася ще у 2010 році. У новій частині нестримні отримують завдання, яке може врятувати людство від ймовірної ядерної війни. Керівник терористичної організації планує нелегальне транспортування ядерних боєголовок, що здатне розпалити конфлікт, який може стати причиною глобальної війни.

"Нестримні 4": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбивці квіткової повні"

Рейтинг IMDb: 8.0

Жанр: детектив, кримінал, історичний, трилер, вестерн

Країна: США

Актори: Леонардо ДіКапріо, Роберт Де Ніро, Брендан Фрейзер, Лілі Гладстон, Джессі Племонс

Дія фільму розгортається в 1920-х роках в Оклахомі, в індіанському поселенні племені осейджів. Фільм є екранізацією тих реальних подій, що трапилися століття тому, та знятий за мотивами науково-популярного бестселера Девіда Ґрена 2017 року.

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"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шалені гроші"

Рейтинг IMDb: 7.0

Жанр: комедія, драма, засновано на реальних подіях

Країна: США

Актори: Пол Дано, Сет Роґен, Піт Девідсон, Шейлін Вудлі, Себастіан Стен, Америка Феррера

Кейт Гіллі під час трансляцій у соцмережах розповідав підписникам про фондові ринки, інвестиції, акції, потенційні прибутки. Також ділився власним досвідом у цій сфері. Його розповіді надихали людей, тож вони починали діяти. У січні 2021 року світ зрозумів, що можна керувати мільярдами, не лише сидячи на Уолл-Стріт.

"Шалені гроші": дивіться онлайн трейлер фільму