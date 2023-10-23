Ця кримінальна драма триває 3,5 години – довго, але звично для Скорсезе, тож перед тим, як відправитися в кінотеатр, добре розплануйте свій час. А про що ж "Вбивці квіткової повні" та якими є перші враження українців – читайте далі на сайті 24 Каналу.

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"Вбивці квіткової повні": про що фільм

Фільм "Вбивці квіткової повні" з участю Леонардо ді Капріо, Роберта де Ніро та Лілі Гладстон у головних ролях базується на жахливій реальній історії.

За сюжетом, 1920-і роки, представники племені оседжів випадково відкрили великі нафтові родовища на своїй землі. Ця несподівана знахідка зробила індіанців багатими. Ернест, ветеран Першої світової війни, прибув до свого дядька Вільяма, шукаючи роботу та керівництва. Вільям був розумним і винахідливим чоловіком, який прийняв Ернеста під свою опіку, надаючи йому поради та вказівки. З часом Вільям одружився з Моллі, жінкою з племені оседжів. У його переконанні, всі багатства індіанців мали стати власністю білих людей, і він безжально рухався до цієї мети.

"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму

Як стрічку сприйняли українські глядачі

Прем'єра в Україні відбулася 19 жовтня, утім, глядачі уже встигли дуже високо оцінити фільм. За рейтингом IMDb 8.3. Мережею ширяться такі відгуки: