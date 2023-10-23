Ця кримінальна драма триває 3,5 години – довго, але звично для Скорсезе, тож перед тим, як відправитися в кінотеатр, добре розплануйте свій час. А про що ж "Вбивці квіткової повні" та якими є перші враження українців – читайте далі на сайті 24 Каналу.
Цікаво Що дивитися, якщо немає мотивації: 5 фільмів про змагання з високим рейтингом
"Вбивці квіткової повні": про що фільм
Фільм "Вбивці квіткової повні" з участю Леонардо ді Капріо, Роберта де Ніро та Лілі Гладстон у головних ролях базується на жахливій реальній історії.
За сюжетом, 1920-і роки, представники племені оседжів випадково відкрили великі нафтові родовища на своїй землі. Ця несподівана знахідка зробила індіанців багатими. Ернест, ветеран Першої світової війни, прибув до свого дядька Вільяма, шукаючи роботу та керівництва. Вільям був розумним і винахідливим чоловіком, який прийняв Ернеста під свою опіку, надаючи йому поради та вказівки. З часом Вільям одружився з Моллі, жінкою з племені оседжів. У його переконанні, всі багатства індіанців мали стати власністю білих людей, і він безжально рухався до цієї мети.
"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму
Як стрічку сприйняли українські глядачі
Прем'єра в Україні відбулася 19 жовтня, утім, глядачі уже встигли дуже високо оцінити фільм. За рейтингом IMDb 8.3. Мережею ширяться такі відгуки:
- "Я чекав! А тепер усі хто не вірив, що фільм матиме дубляж можете диву дивуватися, бо не міг не мати український дубляж фільм прямого друга України сьогодні, одного із найкращих режисерів усіх часів Мартіна Скорсезе!"
- "Найнудніший фільм з Леонардо"
- "Був 20-го на цьому фільмі! Дуже круті враження, які більшість в залі зі мною не розділили! Гра Лео і Де Ніро, костюми, традиції, зйомка – моя повага! Однозначно рекомендую до перегляду!"
- "Лео + Роберт + Мартін = геніально. Ну, правда, це не може бути погане кіно."
- "Ця стрічка для кіноманів, а не пересічного глядача, який любить екшн і сюжет простий, що не думати мізками, а розслабитися... Сюжет на реальних подіях. Спокійно висиділа 3,5 години. Неспішний сюжет з акцентуванням на емоційному стані акторів, кадри як мистецтво. Сподобався, але не шедевр."
- "Нудний фільм про те як вбивають людей. Ще раз це передивитись неможливо."
- "Був сьогодні в кінотеатрі, фільм шедевральний, не відпускав ні на секунду, попри довгий кінометраж, історія чудова і заставляє задуматись про людську натуру. Для мене головний висновок – потрібно жити по совісті, адже за все рано чи пізно прийдеться заплатити."
- "Дуже нудний фільм, не досиділи до кінця. Три години промучились та пішли."
- "На мою думку, це чудовий приклад, як знімати фільми про такі трагічні й складні сторінки історії, при цьому не звалюючись в нудку пропаганду. Фільм і історія, повинні бути цікаві насамперед як наратив і кіно. А вже тоді, на міцному кінофундаменті можна будувати сильне соціальне послання."