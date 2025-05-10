Уже завтра, 11 мая, в Украине будут праздновать День матери. Самым ценным для нее может быть просто совместное время вместе. Поэтому Кино 24 предлагает подборку фильмов и сериалов, которые можно посмотреть в праздник.

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"Я краснею"

Девочка Мэй на первый взгляд кажется обычным подростком. Она увлекается бойз-бендами, подругами и отчаянно пытается привлечь внимание парня, в которого влюблена. Также она убеждена, что ее властная мама никогда ее не сможет понять. Здесь зрителей ждет неожиданность – когда эмоции Мэй зашкаливают, она превращается в огромную красную панду.

Этот фильм рассказывает о непростой, но теплой связи между дочерьми и матерями. Даже когда продолжается внутренняя борьба, поиск себя, – наши мамы всегда готовы быть рядом.

"Я краснею": смотрите трейлер онлайн

"Маленькие женщины"

История разворачивается в США во время Гражданской войны и сосредотачивается на жизни четырех сестер Марч – Джо, Мег, Бет и Эми – которые вместе с матерью живут в Массачусетсе.

Центральной темой этого фильма является важность семьи. Каждая из девушек имеет разные надежды, мечты, стремления и черты характера. Но именно их мать смогла воспитать в них эту уникальность, передавая всем дочерям свою мудрость, любовь и уважение.

"Маленькие женщины": смотрите трейлер онлайн

"Ловушка для родителей"

Близняшки Холли и Энни (обеих играет юная Линдси Логан) были разведены при рождении, когда их родители расторгли брак. Холли воспитывал ее отец в Калифорнии, а Энни – мама в Лондоне. Девочки не знали о существовании друг друга, пока не попали в один летний лагерь. В конце лета Холли и Энни решают поменяться местами, чтобы сблизить своих родителей.

Это история о безусловной семейной любви, которая существует даже в непростые времена. Также фильм вдохновляет пообщаться о разводе, соперничество, что может существовать между братьями и сестрами, и то, как родителям приходится иногда принимать сложные решения – и они тоже могут ошибаться.

"Ловушка для родителей": смотрите трейлер онлайн

"Девушки Гилмор"

Лорелай и Рори Гилмор, которые живут в вымышленном городке Старз Холлоу в штате Коннектикут. Лорелай родила Рори, когда была подростком, поэтому решает обратиться за финансовой помощью к родителям. Но это не единственные проблемы.

Это легкий и успокаивающий сериал с иронией и интересными отсылками, который будет удачным для просмотра с мамой. Он показывает как близкие, так и сложные моменты во взаимоотношениях Лорелай и Рори, поэтому просмотр может стать поводом для общения и обсуждений.

"Девушки Гилмор": смотрите трейлер онлайн

"Я никогда не..."

В центре сюжета – 15-летняя Дэви, которая переехала с родителями в Америку. Первый год в школе был для нее далеко не лучшим. Поэтому уже на втором году обучения она хочет стать популярнее в школе, найти друзей и самореализоваться.

Большой частью этого подросткового сериала являются отношения матери и дочери, что согревают сердце. Мама может казаться суровой, однако она очень любит свою дочь. Сериал заставит плакать и смеяться одновременно и подарит хорошее совместное время.

"Я никогда не...": смотрите трейлер онлайн

"Эмили в Париже"

Сериал рассказывает об Эмили Купер, которая после работы в Чикаго получает предложение отправиться в Париж. Ее ждет адаптация к новому коллективу, открытие деталей местной культуры, новые знакомства и любовь.

Прекрасные пейзажи, изысканная одежда и аксессуары, легкая история о молодости и влюбленности – в этот сериал будет интересно окунуться разным поколениям. Это альтернатива отдыху в Париже, если к просмотру подготовить французскую еду.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер онлайн