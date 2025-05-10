Уже завтра, 11 травня, в Україні святкуватимуть День матері. Найціннішим для неї може бути просто спільний час разом. Тому Кіно 24 пропонує добірку фільмів та серіалів, які можна переглянути у свято.

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"Я – панда"

Дівчинка Мей на перший погляд здається звичайним підлітком. Вона захоплюється бойз-бендами, подругами й відчайдушно намагається привернути увагу хлопця, в якого закохана. Також вона переконана, що її владна мама ніколи її не зможе зрозуміти. Тут на глядачів чекає несподіванка – коли емоції Мей зашкалюють, вона перетворюється на величезну червону панду.

Цей фільм розповідає про непростий, але теплий зв'язок між доньками та матерями. Навіть коли триває внутрішня боротьба, пошук себе, – наші мами завжди готові бути поряд.

"Я – панда": дивіться трейлер онлайн

"Маленькі жінки"

Історія розгортається в США під час Громадянської війни й зосереджується на житті чотирьох сестер Марч — Джо, Мег, Бет і Емі – які разом з матір’ю живуть у Массачусетсі.

Центральною темою цього фільму є важливість сім'ї. Кожна з дівчат має різні надії, мрії, прагнення та риси характеру. Але саме їхня мати змогла виховати у них цю унікальність, передаючи усім донькам свою мудрість, любов та повагу.

"Маленькі жінки": дивіться трейлер онлайн

"Пастка для батьків"

Близнючки Голлі та Енні (обох грає юна Ліндсі Логан) були розлучені при народженні, коли їхні батьки розірвали шлюб. Голлі виховував її батько в Каліфорнії, а Енні – мама у Лондоні. Дівчатка не знали про існування одна одної, доки не потрапили в один літній табір. Наприкінці літа Голлі й Енні вирішують помінятися місцями, щоб зблизити своїх батьків.

Це історія про безумовну сімейну любов, яка існує навіть у непрості часи. Також фільм надихає поспілкуватися про розлучення, суперництво, що може існувати між братами та сестрами, і те, як батькам доводиться інколи ухвалювати складні рішення – і вони теж можуть помилятися.

"Пастка для батьків": дивіться трейлер онлайн

"Дівчата Гілмор"

Лорелай і Рорі Ґілмор, які живуть у вигаданому містечку Старз Голлоу в штаті Коннектикут. Лорелай народила Рорі, коли була підлітком, тому вирішує звернутись за фінансовою допомогою до батьків. Але це не єдині проблеми.

Це легкий та заспокійливий серіал з іронією та цікавими відсиланнями, який буде вдалим для перегляду з мамою. Він показує як близькі, так і складні моменти у взаєминах Лорелай та Рорі, тому перегляд може стати приводом для спілкування й обговорень.

"Дівчата Гілмор": дивіться трейлер онлайн

"Я ніколи не…"

У центрі сюжету – 15-річна Деві, яка переїхала з батьками до Америки. Перший рік у школі був для неї далеко не найкращим. Тому вже на другому році навчання вона хоче стати популярнішою у школі, знайти друзів та самореалізуватися.

Великою частиною цього підліткового серіалу є стосунки матері та доньки, що зігрівають серце. Мама може здаватися суворою, однак вона дуже любить свою доньку. Серіал змусить плакати та сміятися водночас і подарує гарний спільний час.

"Я ніколи не…": дивіться трейлер онлайн

"Емілі в Парижі"

Серіал розповідає про Емілі Купер, яка після роботи в Чикаго отримує пропозицію вирушити до Парижа. На неї чекає адаптація до нового колективу, відкриття деталей місцевої культури, нові знайомства та кохання.

Прекрасні краєвиди, вишуканий одяг та аксесуари, легка історія про молодість та закоханість – у цей серіал буде цікаво поринути різним поколінням. Це альтернатива відпочинку в Парижі, якщо до перегляду підготувати французьку їжу.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер онлайн