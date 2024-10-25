4 лучшие семейные фильмы, которые стоит посмотреть с близкими

Один из удачных способов качественно провести время с семьей – это прижаться вместе на диване за огромной миской попкорна. Но выбрать фильм, который захотят смотреть каждый член семьи это самая большая проблема.

Кино 24 подготовило подборку лент, которые понравятся всем поколениям. Они порадуют как взрослых, так и детей, и оставят теплые воспоминания о вечере с семьей.

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"Суперсемейка"

Год: 2004

Режиссер: Брэд Берд

Рейтинг IMDb: 8.0

Лента рассказывает о семье супергероев, отошедших от больших дел и живущих в тихом пригороде. Когда-то они боролись со злом благодаря сверхъестественным способностям, но сейчас хотели бы жить неприметной жизнью. Вдруг им снова приходится одеть костюмы и отправиться навстречу приключениям.

Анимационный фильм, получивший Оскар, понравится детям любого возраста. Они оценят юмор и противостояние между родителями и детьми, а взрослому поколению фильм понравится благодаря наблюдениям о старении.

"Суперсемейка": смотрите трейлер онлайн

"Балбесы"

Год: 1985

Режиссер: Ричард Доннер

Рейтинг IMDb: 7.7

События происходят в неблагополучном районе, который хотят снести, чтобы построить гольф-клуб. Дети, которые не хотят переезжать и расставаться, случайно находят карту с сокровищами. Они отправляются на поиски пиратского золота, чтобы помочь родителям избавиться от долгов и не продавать дома строительной компании.

В ленте есть немного ругани и не всегда уместный юмор, поэтому фильм лучше не смотреть с детьми, которым менее 8 лет. Однако здесь есть все: скрытый клад, дружба, острые ощущения.

"Балбес": смотрите трейлер онлайн

"Каспер"

Год: 1995

Режиссер: Брэд Силберлинг

Рейтинг IMDb: 6.2

После смерти любимой специалист по паранормальным явлениям Джеймс Харви вместе с дочерью путешествует по всей стране. Они оказываются в большом особняке в Уипстафе, где водятся злые призраки. Владелица дома нанимает специалиста, чтобы изгнать всех духов. Но оказывается, что там не только злые призраки, но и доброжелательный Каспер, который заводит дружбу с дочерью Джеймса – Кэт.

Это теплая и добрая история о дружбе, которая понравится детям за анимацию, а взрослым за важные темы и приключения в фильме.

"Каспер": смотрите трейлер онлайн

"Фокус Покус"

Год: 1993

Режиссер: Кенни Ортега

Рейтинг IMDb: 6.9

Трое сестер-ведьм слишком долго ждали своего спасения. Наконец они получили возможность оказаться в реальном мире. И теперь им надо приспособиться к совершенно новым и неизвестным для них условиям жизни и множеству непредсказуемых событий.

Лента понравится благодаря юмору и динамичному сюжету. Особенно фильм подойдет для тех, кто желает хэллоуинской и немного жуткой атмосферы.

"Фокус Покус": смотрите трейлер онлайн

Проводить время с семьей – очень важно. Это создает прочные связи и общие воспоминания. Поэтому фильм – это простой вариант качественно развлечься вместе. Желаем хорошего просмотра!