24 Канал подготовил для вас подборку новейших, разножанровых сериалов на украинском языке, которые стоит посмотреть. Выбирайте свой и наслаждайтесь просмотром.

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"Влюби меня, если сможешь", (2023)

В сериале главный персонаж решает заработать денег и создает прибыльный, но не вполне законный бизнес. Он притворяется колдуном и обещает клиентам решать их проблемы, включая поиск пропавших людей, обнаружение неверных мужчин и даже "возвращение им удачи". Это дело пользуется большим спросом, но все может пойти не так, когда журналистка Эля, специализирующаяся на раскрытии мошенников, начинает интересоваться его успехом. Чтобы отвлечь от себя внимание этой девушки, ему придется разработать достаточно неординарный план.

"Влюби меня, если сможешь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Женский врач. Новая жизнь", (2023)

Главным героем является акушер-гинеколог Михаил Гончар, переезжающий из Северодонецка в Киев после того, как больницу, где он руководил родильным отделением, и его дом разрушил российский обстрел. Сейчас мужчина начинает новый этап своей жизни, работая в Киевском научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных женщин с патологиями и осложнениями со всей Украины. В каждой серии герои этого сериала будут проявлять свою любовь к своей профессии, проводить операции, оказывать помощь и становиться свидетелями самых важных моментов в жизни человека.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я – Надежда", (2023)

Основные герои этого сериала – это медицинские работники экстренной помощи в Харькове, которые в феврале-марте 2022 года при постоянных обстрелах и бомбардировках спасали жителей города, как гражданских, так и военных. Молодая фельдшерка Надежда, несмотря на реальную опасность и попытку своего парня убедить ее уехать в более безопасное место, решает остаться в оказавшемся под оккупацией Харькове. Она не осознает того, что ждет ее уже в ближайшие недели – бессонные ночи на работе, тяжелые потери, ежедневный риск во благо других и столкновение с врагом глаза в глаза.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

"Молодая", (2023)

Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной до того момента, пока мужчина не оставил ее ради молодой любовницы. Ситуация еще больше усложнилась, когда оказалось, что мужчина потратил все семейные сбережения на азартные игры, оставив женщину в глубоком долге. Она решает возобновить свою карьеру в издательском деле. Однако во время нескольких собеседований ей отказывают из-за возраста. Все меняется, когда Ольга встречает 26-летнего Дима, принимающего ее за сверстницу. Ради нового начала она решает отнять себе в паспорте 14 лет и начать новую, молодую жизнь.

"Молодая": смотрите онлайн трейлер сериала

"Связь", (2023)

Этот проект не типичный телесериал. Основа интриги в сериале – это постоянная видеосвязь между героями. В каждой серии зрители следят за историями четырех разных семей из разных уголков Украины, разделенных войной. Некоторые мужчины присоединились к военным операциям, тогда как женщины взяли детей и уехали за границу.

"Связь": смотрите онлайн трейлер сериала