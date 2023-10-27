24 Канал підготував для вас добірку найновіших, різножанрових серіалів українською мовою, які варто переглянути. Обирайте свій та насолоджуйтесь переглядом.

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"Закохай мене, якщо зможеш", (2023)

У серіалі головний персонаж вирішує заробити грошей і створює прибутковий, але не цілком законний бізнес. Він прикидається чаклуном і обіцяє клієнтам розв'язувати їхні проблеми, включаючи пошук зниклих людей, виявлення невірних чоловіків і навіть "повернення їм удачі". Ця справа має великий попит, але все може піти не так, коли журналістка Еля, яка спеціалізується на розкритті шахраїв, починає цікавитися його успіхом. Щоб відвернути від себе увагу цієї дівчини, йому доведеться розробити досить неординарний план.

"Закохай мене, якщо зможеш": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жіночий лікар. Нове життя", (2023)

Головним героєм є акушер-гінеколог Михайло Гончар, який переїжджає зі Сіверодонецька до Києва після того, як лікарню, де він керував пологовим відділенням, і його дім зруйнував російський обстріл. Нині чоловік починає новий етап свого життя, працюючи у Київському Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди направляють вагітних жінок із патологіями та ускладненнями зі всієї України. У кожній серії герої цього серіалу будуть проявляти свою любов до своєї професії, проводити операції, надавати допомогу та ставати свідками найважливіших моментів у житті людини.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я – Надія", (2023)

Основні герої цього серіалу – це медичні працівники екстреної допомоги в Харкові, які в лютому-березні 2022 року, при постійних обстрілах і бомбардуваннях, рятували жителів міста, як цивільних, так і військових. Молода фельдшерка Надія, попри реальну небезпеку та намагання свого хлопця переконати її виїхати в безпечніше місце, вирішує залишитися в Харкові, який опинився під окупацією. Вона не усвідомлює того, що чекає її вже найближчими тижнями – безсонні ночі на роботі, важкі втрати, щоденний ризик на благо інших і зіткнення з ворогом очі в очі.

"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Молода", (2023)

Життя 40-річної Ольги було безхмарним до того моменту, поки чоловік не залишив її заради молодої коханки. Ситуація ще більше ускладнилася, коли виявилося, що чоловік витратив всі сімейні заощадження на азартні ігри, залишивши жінку в глибокому боргу. Вона вирішує відновити свою кар'єру в видавничій справі. Проте, під час декількох співбесід їй відмовляють через вік. Усе змінюється, коли Ольга зустрічає 26-річного Діму, який приймає її за ровесницю. Заради нового початку, вона вирішує відняти собі у паспорті 14 років і розпочати нове, молоде життя.

"Молода": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зв’язок", (2023)

Цей проєкт не є типовим телесеріалом. Основа інтриги в серіалі – це постійний відеозв'язок між героями. У кожній серії глядачі слідкують за історіями чотирьох різних сімей з різних куточків України, які розділила війна. Деякі чоловіки приєдналися до військових операцій, тоді як жінки взяли дітей та виїхали за кордон.

"Зв’язок": дивіться онлайн трейлер серіалу