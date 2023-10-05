24 Канал собрал самые откровенные фильмы, в которых сыграла знаменитая актриса Анджелина Джоли. Гарантируем вам страстный и горячий вечер.
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Джиа (1998)
В этом фильме Джоли играет модель Джиу Каранджи, карьера которой стремительно растет ввысь. Но на пике популярности она сталкивается с наркотиками. Уже самая юная Анджелина Джоли похищает все внимание зрителя, но сцена секса еще больше взбудоражит ваш вечер.
"Джиа": смотрите трейлер онлайн
Соблазн (2001)
Главные роли в этом фильме сыграли Анджелина Джоли и Антонио Бандерас. Актриса изображает американку Джулию, которая изменяет жизнь богача Луиса. Она выходит замуж за мужа, но обманывает его и убегает. Самая эротичная сцена в фильме и, где главные герои обнаженными принимают ванну.
"Соблазн": смотрите трейлер онлайн
Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)
По сюжету Лара Крофт – археолог, которая попадает в увлекательное приключение, чтобы разгадать секрет старинной реликвии. Но Лара не только талантлива и смела, но и очень страстна. В фильме есть кадры, где Джоли оголяется.
"Лара Крофт: Расхитительница гробниц": смотрите трейлер онлайн
Мистер и миссис Смит (2005)
Знаменитая лента Анджелины Джоли и Брэда Питта увлекает не только историей про дуэт наемных убийц, но и линией их страстных отношений. Именно этот фильм стал стартом отношений Джоли и Питта в реальной жизни.
"Мистер и миссис Смит": смотрите трейлер онлайн
Особенно опасен (2008)
В американском боевике Джоли играет Фокс, которая становится наставницей главного героя. Она не только соблазняет Уэсли Гибсона, но и учит его убивать.
"Особо опасен": смотрите трейлер онлайн