24 Канал собрал самые откровенные фильмы, в которых сыграла знаменитая актриса Анджелина Джоли. Гарантируем вам страстный и горячий вечер.

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Джиа (1998)

В этом фильме Джоли играет модель Джиу Каранджи, карьера которой стремительно растет ввысь. Но на пике популярности она сталкивается с наркотиками. Уже самая юная Анджелина Джоли похищает все внимание зрителя, но сцена секса еще больше взбудоражит ваш вечер.

"Джиа": смотрите трейлер онлайн

Соблазн (2001)

Главные роли в этом фильме сыграли Анджелина Джоли и Антонио Бандерас. Актриса изображает американку Джулию, которая изменяет жизнь богача Луиса. Она выходит замуж за мужа, но обманывает его и убегает. Самая эротичная сцена в фильме и, где главные герои обнаженными принимают ванну.

"Соблазн": смотрите трейлер онлайн



Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)

По сюжету Лара Крофт – археолог, которая попадает в увлекательное приключение, чтобы разгадать секрет старинной реликвии. Но Лара не только талантлива и смела, но и очень страстна. В фильме есть кадры, где Джоли оголяется.

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц": смотрите трейлер онлайн

Мистер и миссис Смит (2005)

Знаменитая лента Анджелины Джоли и Брэда Питта увлекает не только историей про дуэт наемных убийц, но и линией их страстных отношений. Именно этот фильм стал стартом отношений Джоли и Питта в реальной жизни.

"Мистер и миссис Смит": смотрите трейлер онлайн

Особенно опасен (2008)

В американском боевике Джоли играет Фокс, которая становится наставницей главного героя. Она не только соблазняет Уэсли Гибсона, но и учит его убивать.

"Особо опасен": смотрите трейлер онлайн