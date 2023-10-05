24 Канал зібрав найвідвертіші фільми, в яких зіграла знаменита акторка Анджеліна Джолі. Гарантуємо вам пристрасний та гарячий вечір.

Цікаво Для тих, хто любить азарт і пригоди: 4 фільми, в яких показали реальні казино

Джіа (1998)

У цьому фільмі Джолі грає модель Джіу Каранджі, кар'єра якої стрімко росте вгору. Та на піку популярності вона стикається з наркотиками. Вже сама юна Анджеліна Джолі викрадає всю увагу глядача, але сцена сексу ще більше розбурхає ваш вечір.

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Спокуса (2001)

Головні ролі у цьому фільмі зіграли Анджеліна Джолі та Антоніо Бандерас. Акторка зображує американку Джулію, яка змінює життя багатія Луїса. Вона виходить заміж за чоловіка, але обманює його та втікає. Найеротичніша сцена у фільмі та, де головні герої оголеними приймають ванну.

"Спокуса": дивіться трейлер онлайн



Лара Крофт: Розкрадачка гробниць (2001)

За сюжетом, Лара Крофт – археологиня, яка потрапляє у захопливу пригоду, щоб розгадати секрет старовинної реліквії. Та Лара не тільки талановита й смілива, а ще й дуже пристрасна. У фільмі є кадри, де Джолі оголяється.

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць": дивіться трейлер онлайн

Містер і місіс Сміт (2005)

Знаменита стрічка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта захоплює не лише історією про дует найманих вбивць, але й лінією їхніх пристрасних стосунків. Саме цей фільм став стартом стосунків Джолі та Пітта у реальному житті.

"Містер і місіс Сміт": дивіться трейлер онлайн

Особливо небезпечний (2008)

В американському бойовику Джолі грає Фокс, яка стає наставницею для головного героя. Вона не тільки спокушає Веслі Гібсона, але й навчає його вбивати.

"Особливо небезпечний": дивіться трейлер онлайн