Мы собрали 5 интересных сериалов, которые выходят прямо сейчас. Некоторые из них идут уже довольно долго, поэтому есть возможность заполнить пандемические выходные, наверстав пропущенные серии.

Часто так бывает, что на выходных хочется просто расслабиться и посмотреть что-то интересное. Но поиски тратят много времени и сильно портят нервы. Поэтому мы решили снова вам помочь. Лишь заметим, что большинство из предложенных вариантов не подходят для просмотра с детьми.

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"Сокол и Зимний Солдат"

19 марта вышел первый эпизод сериала "Сокол и Зимний солдат" . После того как Капитан Америка решил остаться в прошлом времени вместе с любимой, его щит унаследовал Сэм Уилсон (Сокол). Вместе с Баки Барнсом он отправляется в кругосветное путешествие, где им придется столкнуться с Бароном Земо, молодежной группировкой анархистов и Джоном Ф. Уокером, которого американская армия хочет поставить на место Кэпа.

"Сокол и Зимний Солдат": смотрите трейлер

"Флеш"

Тем, кому мало одной серии "Сокола и Зимнего Солдата", предлагаем сериал о сверхбыстром бегуне Барри Аллене. Это один из самых популярных сериалов по комиксам DC. И несмотря на то, что проект часто ругают, новый сезон действительно получается довольно непредсказуемым. Поэтому для тех, кто немного проспал – уже вышло целых 3 серии 7 сезона.

"Флеш": смотрите трейлер

"Симпсоны"

Также прямо сейчас выходит 32 сезон мультсериала "Симпсоны". Нам почему-то кажется, что каждый слышал об этой веселой семейке. Ведь сериал выходит аж с 1987 года. В воскресенье, 21 марта, выйдет 16 эпизод нового сезона . Поэтому есть день, чтобы наверстать пропущенные серии.

"Симпсоны": смотрите трейлер

"Американские боги"

21 марта выйдет финальный эпизод 3 сезона "Американских богов" . Это история о Тене Муне, которого досрочно выпустили из тюрьмы из-за гибели его жены. При определенных обстоятельствах он становится охранником странного человека Мистера Среды, который, как оказалось, сознательно провоцирует войну между "Старыми" и "Новыми" Богами. Выход четвертого сезона сериала запланирован аж на февраль 2022 года.

"Американские боги": смотрите трейлер

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"Южный Парк" – Вакцинный спецвыпуск

В минувшее воскресенье вышел спецвыпуск и второй выпуск 24 сезона мультсериала "Южный Парк" . И он уже доступен в любимой украинской озвучке. Жители городка требуют доступа к вакцинации, но группа боевиков выступает против нее. Между тем Картман, Стэн и Кайл переоценивают свою дружбу, которая была испорчена пандемией. Критики уже похвалили выпуск за сценарий, юмор и социальные комментарии.