Что посмотреть на выходных, кроме "Лиги справедливости": 5 новинок для взрослых и подростков
Мы собрали 5 интересных сериалов, которые выходят прямо сейчас. Некоторые из них идут уже довольно долго, поэтому есть возможность заполнить пандемические выходные, наверстав пропущенные серии.
Источник:24 канал
Часто так бывает, что на выходных хочется просто расслабиться и посмотреть что-то интересное. Но поиски тратят много времени и сильно портят нервы. Поэтому мы решили снова вам помочь. Лишь заметим, что большинство из предложенных вариантов не подходят для просмотра с детьми.
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"Сокол и Зимний Солдат"
19 марта вышел первый эпизод сериала "Сокол и Зимний солдат". После того как Капитан Америка решил остаться в прошлом времени вместе с любимой, его щит унаследовал Сэм Уилсон (Сокол). Вместе с Баки Барнсом он отправляется в кругосветное путешествие, где им придется столкнуться с Бароном Земо, молодежной группировкой анархистов и Джоном Ф. Уокером, которого американская армия хочет поставить на место Кэпа.
"Сокол и Зимний Солдат": смотрите трейлер
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"Флеш"
Тем, кому мало одной серии "Сокола и Зимнего Солдата", предлагаем сериал о сверхбыстром бегуне Барри Аллене. Это один из самых популярных сериалов по комиксам DC. И несмотря на то, что проект часто ругают, новый сезон действительно получается довольно непредсказуемым. Поэтому для тех, кто немного проспал – уже вышло целых 3 серии 7 сезона.
"Флеш": смотрите трейлер
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"Симпсоны"
Также прямо сейчас выходит 32 сезон мультсериала "Симпсоны". Нам почему-то кажется, что каждый слышал об этой веселой семейке. Ведь сериал выходит аж с 1987 года. В воскресенье, 21 марта, выйдет 16 эпизод нового сезона. Поэтому есть день, чтобы наверстать пропущенные серии.
"Симпсоны": смотрите трейлер
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"Американские боги"
21 марта выйдет финальный эпизод 3 сезона "Американских богов". Это история о Тене Муне, которого досрочно выпустили из тюрьмы из-за гибели его жены. При определенных обстоятельствах он становится охранником странного человека Мистера Среды, который, как оказалось, сознательно провоцирует войну между "Старыми" и "Новыми" Богами. Выход четвертого сезона сериала запланирован аж на февраль 2022 года.
"Американские боги": смотрите трейлер
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"Южный Парк" – Вакцинный спецвыпуск
В минувшее воскресенье вышел спецвыпуск и второй выпуск 24 сезона мультсериала "Южный Парк". И он уже доступен в любимой украинской озвучке. Жители городка требуют доступа к вакцинации, но группа боевиков выступает против нее. Между тем Картман, Стэн и Кайл переоценивают свою дружбу, которая была испорчена пандемией. Критики уже похвалили выпуск за сценарий, юмор и социальные комментарии.
Вакцинный спецвыпуск мультсериала "Южный Парк" / Кадр из эпизода
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