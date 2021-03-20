Ми зібрали 5 цікавих серіалів, які виходять просто зараз. Деякі з них йдуть вже досить довго, тож маєте нагоду заповнити пандемічні вихідні, надолуживши пропущені серії.

Часто так буває, що на вихідних хочеться просто розслабитись та подивитись щось цікаве. Але пошуки витрачають багато часу та добряче псують нерви. Тож ми вирішили знову вам допомогти. Лише зауважимо, що більшість з запропонованих варіантів не підходять для перегляду з дітьми.

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"Сокіл і Зимовий Солдат"

19 березня вийшов перший епізод серіалу "Сокіл та Зимовий солдат". Після того, як Капітан Америка вирішив залишитися в минулому разом з коханою, його щит успадкував Сем Вілсон (Сокіл). Разом з Бакі Барнсом він відправляється в навколосвітню подорож, де їм доведеться зіткнутися з Бароном Земо, молодіжним угрупованням анархістів та Джоном Ф. Вокером, якого американська армія хоче поставити на місце Кепа.

"Сокіл і Зимовий Солдат": дивіться трейлер

"Флеш"

Тим, кому мало однієї серії "Соколу та Зимового Солдата", пропонуємо серіал про надшвидкого бігуна Баррі Аллена. Це один з найпопулярніших серіалів за коміксами DC. І хоч його часто сварять за те, що десь посередині проєкт трохи "просів", новий сезон справді виходить досить непередбачуваним. Тож для тих, хто трішки заспав – вже вийшло цілих 3 серії 7 сезону.

"Флеш": дивіться трейлер

"Сімпсони"

Також просто зараз виходить 32 сезон мультсеріалу "Сімпсони". Нам чомусь здається, що кожен чув про цю веселу сімейку. Адже серіал виходить аж з 1987 року. У неділю, 21 березня, вийде 16 епізод нового сезону. Тож маєте день, аби надолужити пропущені серії.

"Сімпсони": дивіться трейлер

"Американські боги"

21 березня вийде фінальний епізод 3 сезону "Американських богів". Це історія про Тіня Муна, якого достроково випустили з в'язниці через загибель його дружини. За певних обставин він стає охоронцем дивного чоловіка Містера Середи, який свідомо провокує війну між "Старими" та "Новими Богами". Вихід четвертого сезону серіалу запланований аж на лютий 2022 року.

"Американські боги": дивіться трейлер

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"Південний Парк" – вакцинаційний спецвипуск

Минулої неділі вийшов спецвипуск і другий випуск 24 сезону мультсеріалу "Південний Парк". І він вже доступний в улюбленій українській озвучці. Мешканці містечка вимагають доступу до вакцинації, втім група бойовиків виступає проти неї. Тим часом Картман, Стен і Кайл переоцінюють свою дружбу, яка була зіпсована пандемією. Критики вже похвалили випуск за сценарій, гумор та соціальні коментарі.



Вакцинаційний спецвипуск мультсеріалу "Південний Парк" / Кадр з епізоду