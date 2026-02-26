"Что угнетает Гилберта Грейпа" – фильм, который принес Ди Капиро первую номинацию на Оскар

Несмотря на то, что лента снята, когда еще Ди Каприо был совсем юным, это не делает ее второстепенной в карьере актера. Сегодня фильм "Что угнетает Гилберта Грейпа" часто можно увидеть вырезками в тиктоке, ведь публика обращает внимание на уникальную игру Леонардо.

Поэтому 24 Канал расскажет, что известно об этом фильме и как юный Ди Каприо почти получил Оскар.

"Что угнетает Гилберта Грейпа" – что известно о фильме?

Фильм основан на одноименном романе Питера Хеджеса. Этот человек и занимался сценарием ленты.

Режиссер: Лассе Гальстрем

Год выхода: 1993

Жанр: драма, семейная драма

Продолжительность: около 118 минут

Рейтинг IMDb: 7,7

Актерский состав:

Джонни Депп – Гилберт Грейп;

Леонардо Ди Каприо – Арни Грейп;

Джульетт Льюис – Бекки;

Мэри Стинберген – Бетти;

Джон С. Рейли – Ларри;

Дарлен Кейтс – мама.

Сюжет фильма

Фильм рассказывает о молодом человеке Гилберта Грейпа, который живет в маленьком городке Эндора, штат Айова. После того как отец покончил жизнь самоубийством, он берет на себя заботу о всей семье: двух сестер, мать с большим лишним весом, которая не может выйти из дома, и младшего брата Арни, который имеет умственную отсталость.

Гилберт работает в продуктовом магазине. Он пытается удержать баланс между работой, отношениями и обязанностями, а его жизнь медленно меняется, когда в городок приезжает свободная духом молодая женщина, по имени Бекки, которая дает ему надежду на нечто большее.

Особенно отмечают игру именно Ди Каприо, ведь то, как он отыграл роль мальчика с определенной особенностью, очень впечатляет.

"Что угнетает Гилберта Грейпа": смотрите онлайн трейлер фильма

Номинация на Оскар

За роль Арни в упомянутом фильме Леонардо Ди Каприо получил свою первую в карьере номинацию на Оскар в категории "Лучшая мужская роль второго плана" в 1994 году.

Леонардо Ди Каприо в фильме "Что угнетает Гилберта Грейпа" / Кадр из фильма

Интересные факты о фильме