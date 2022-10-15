"Все эфемерно": на что живет Тарас Цымбалюк и предлагают ли ему новые проекты

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о своей работе во время войны. Он рассказал, участвует ли в проектах и на какие деньги живет.

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о своей работе в интервью 24 каналу. Он прокомментировал свои заработки во время войны и признался, предлагали ли ему участие в новых проектах.

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Тарас Цымбалюк о заработках и новых проектах

Как Ксения Мишина, так и Наталья Денисенко готовятся к участию в новых проектах. Однако Тарас Цымбалюк признался, что в этом году он, скорее всего, уже не будет сниматься.

В 2022 году я вряд ли буду еще где-то сниматься. Есть разговор по поводу 2023 года, но это все эфемерно, потому что мы не знаем, какой будет военная ситуация в Украине. Трудно ответить,

– поделился артист.

В то же время в сети разлетелся официальный трейлер фильма о сопротивлении украинцев "Кривава нафта" Джонни Киевского. Тарас Цымбалюк поделился, что не знает, что с ним будет дальше: "Я только озвучил трейлер. Но этому проекту дали сейчас толчок, но что с ним будет дальше – я не могу сказать, я не в курсе".

, фильм "Кривава нафта" состоит из семи новелл, рассказывает о героизме ВСУ, терроризме России и коллаборации с россиянами из-за нефти. Саундтреком к фильму стала композиция "Ой у лузі червона калина" в исполнении группы The Hardkiss.

Тарас Цымбалюк также поделился признанием своей ситуации с деньгами. "Да, все жалуются на финансовое положение. Я в частности. Живу на свои сбережения".

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