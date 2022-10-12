Недавно Денисенко побывала во Львове с благотворительным мероприятием #наталкачиталка. Она призналась, что скоро начнутся съемки украинского сериала, где также будет играть роль. Звезда уверена, что все будет хорошо.

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Имеет ли доход Наталья Денисенко во время войны

В интервью 24 каналу Наталья Денисенко призналась, на что живет ее семья во время войны и откровенно ответила, думала ли над тем, чтобы искать альтернативные варианты работы, не связанной с кино. Кроме того, поделилась, как возникла идея организовать благотворительные вечера.

До войны мы много работали. Очень многое. Поэтому есть довольно неплохие сбережения и живем на них. Мы собирали деньги на дом. Дома нет, но есть за что жить. Также есть какая-то работа в озвучивании, в инстаграм-коллаборациях. Вот на это мы и живем,

– сказала она.

Как возникла идея организации благотворительных вечеров поэзии

Денисенко сказала, что Илона Гвоздева пригласила ее быть спикером в ее женском клубе. "Там я провела короткую лекцию, рассказала о своем увлечении стихами и прочла несколько. Увидела, что публике это нравится, все плакали и смеялись. Это было терапевтическое, волшебное чтение". Тогда звезда поняла, что нужно делать большие вечера поэзии, потому что людям это нужно. "Я получила очень много положительных отзывов. Вот так все и началось", – дополнила она.

Пока сложно говорить, когда в бюджете будет достаточно средств для финансирования сферы культуры, в частности кинематографа. Наталья откровенно сказала, что не планирует сейчас овладевать другой профессией, но имеет альтернативные варианты работы, это собственно #наталкачиталка и блогерство.

Наталья Денисенко во Львове: смотрите видео с благотворительного вечера

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