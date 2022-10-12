Нещодавно Денисенко побувала у Львові з благодійним заходом #наталкачиталка. Вона зізналася, що скоро розпочнуться зйомки українського серіалу, де також матиме роль. Зірка впевнена, що все буде добре.

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Чи має дохід Наталка Денисенко під час війни

В інтерв’ю 24 каналу Наталка Денисенко зізналася, на що живе її сім’я під час війни та відверто відповіла, чи думала над тим, щоб шукати альтернативні варіанти роботи, яка не буде пов'язана з кіно. Крім цього поділилася, як виникла ідея організувати благодійні вечори.

До війни ми дуже багато працювали. Дуже багато. Тому маємо досить непогані заощадження і живемо на них. Ми збирали гроші на будинок. Будинку немає, але є за що жити. Також є якась робота в озвучуванні, в інстаграм-колабораціях. Ось на це ми й живемо,

– сказала вона.

Як виникла ідея організації благодійних вечорів поезії

Денисенко сказала, що Ілона Гвоздьова запросила її бути спікером в її жіночому клубі. "Там я провела коротку лекцію, розказала про своє захоплення віршами й прочитала декілька. Побачила, що публіці це подобається, всі плакали та сміялися. Це було терапевтичне, чарівне читання". Тоді зірка зрозуміла, що треба робити великі вечори поезії, бо людям це потрібно. "Я отримала дуже багато позитивних відгуків. Ось так все й почалося", – доповнила вона.

Наразі складно говорити, коли у бюджеті буде вдосталь коштів для фінансування сфери культури, зокрема кінематографу. Наталка відверто сказала, що не планує зараз опановувати іншу професію, але має альтернативні варіанти роботи, це власне #наталкачиталка та блогерство.

Наталка Денисенко у Львові: дивіться відео з благодійного вечора