Через війну 4 заключні серії сезону знімали в Польщі. До війни в серіалі знімалися російські актори, що спричинило хвилю хейту в бік Денисенко, яка погодилася на зйомки. Наталка наголосила, що в останніх серіях вирішила знятися лише за однієї умови – якщо не буде в кадрі з росіянами.

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Також акторка казала, що дозніметься в "Кріпосній", бо "поляки дуже чекають на цей серіал", а це ж наші побратими, підводити яких Денисенко нібито не хоче. Тепер, коли зйомки завершилися й емоції стихли, акторка в інтерв'ю 24 каналу розповіла, як поставилася до негативних коментарів від колег і громадськості.

Наталка Денисенко про скандал через "Кріпосну"

"У країні війна, тому ставилася до цього нормально. У кожного "зриває дах". Зараз ми всі психологічно дуже нестабільні, не можемо вилити бруд на тих, хто цього заслуговує, тому виливаємо на тих, хто близько. Цей скандал мав місце, все нормально. Я дуже рада, що нарешті всі колеги та ЗМІ зрозуміли реальну ситуацію. Було дуже дивно, не професійно, коли люди, не розбираючись в подробицях, писали матеріали про це. Мене звинувачували в зйомках з російськими акторами, хоча я ще навіть не була на цих зйомках", – поділилася Наталка.



Наталка Денисенко на зйомках "Кріпосної" / Фото з інстаграму акторки

Колег я розуміла, оскільки всі актори є дуже чутливими людьми. Ще й війна. Дуже багато моїх колег не могли витримати навіть маленьких потрясінь, які не були правдою, не хотіли нічого чути. Але цей скандал вже закінчився. Думаю, добре, що він взагалі відбувся. Ми зрозуміли, хто є хто,

– підкреслила Денисенко.

Акторка зізналася, що у цьому скандалі її підтримала колега Ксенія Мішина. Коли деякі подруги сумнівалися, казали: "А чи треба дознімати, якщо там були російські актори?", вона знайшла дуже правильні слова підтримки.