Український актор Тарас Цимбалюк розповів про свою роботу в інтерв'ю 24 каналу. Він прокоментував свої заробітки під час війни й зізнався, чи пропонували йому участь в нових проєктах.

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Тарас Цимбалюк про заробітки і нові проєкти

Як Ксенія Мішина, так і Наталка Денисенко, готуються до участі в нових проєктах. Утім, Тарас Цимбалюк зізнався, що цього року він, скоріш за все, вже не зніматиметься.

У 2022 році я навряд чи буду ще десь зніматися. Є розмова щодо 2023 року, але це все ефемерно, тому що ми не знаємо, якою буде воєнна ситуація в Україні. Важко відповісти,

– поділився артист.

Водночас у мережі розлетівся офіційний трейлер фільму про спротив українців "Кривава нафта" Джоні Київського. Тарас Цимбалюк поділився, що не знає, що з ним буде далі: "Я тільки озвучив трейлер. Але цьому проєкту дали зараз поштовх, але що з ним буде далі – я не можу сказати, я не в курсі".

Зауважимо, фільм "Кривава нафта" складається з семи новел, розповідає про героїзм ЗСУ, тероризм Росії та колаборації з росіянами через нафту. Саундтреком до фільму стала композиція "Ой у лузі червона калина" у виконанні гурту The Hardkiss.

Тарас Цимбалюк також поділився зізнанням щодо своєї ситуації з грошима. "Так, всі скаржаться на фінансове становище. Я зокрема. Живу на свої заощадження".

Додамо, інші актори також розповідали, які в них справи з фінансами: