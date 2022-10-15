Український актор Тарас Цимбалюк розповів про свою роботу в інтерв'ю 24 каналу. Він прокоментував свої заробітки під час війни й зізнався, чи пропонували йому участь в нових проєктах.
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Тарас Цимбалюк про заробітки і нові проєкти
Як Ксенія Мішина, так і Наталка Денисенко, готуються до участі в нових проєктах. Утім, Тарас Цимбалюк зізнався, що цього року він, скоріш за все, вже не зніматиметься.
У 2022 році я навряд чи буду ще десь зніматися. Є розмова щодо 2023 року, але це все ефемерно, тому що ми не знаємо, якою буде воєнна ситуація в Україні. Важко відповісти,
– поділився артист.
Водночас у мережі розлетівся офіційний трейлер фільму про спротив українців "Кривава нафта" Джоні Київського. Тарас Цимбалюк поділився, що не знає, що з ним буде далі: "Я тільки озвучив трейлер. Але цьому проєкту дали зараз поштовх, але що з ним буде далі – я не можу сказати, я не в курсі".
Тарас Цимбалюк також поділився зізнанням щодо своєї ситуації з грошима. "Так, всі скаржаться на фінансове становище. Я зокрема. Живу на свої заощадження".
Додамо, інші актори також розповідали, які в них справи з фінансами:
- Дмитро Ступка живе на заощадження навіть попри те, що живе у США. Він розповів, що не має роботи, займається лиш благодійністю.
- Наталка Денисенко поділилась, що багато працювала до війни, тож має хороші збереження і живе на них. До того ж зірка має додатковий дохід з озвучування та свого інстаграму.