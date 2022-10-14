После того, как всегда сдержанная Тина Кароль послала Ксению Собчак, мы спросили у Тараса Цымбалюка, что он думает о так называемой русской либералке. Эксклюзивно для 24 канала актер признался, что для него она давно "подстилка Путина".

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Тарас Цымбалюк прокомментировал скандал с Собчак в Грузии

Собчак для меня закончилась, когда баллотировалась на выборах, и все топили за нее, как человека против Кремля, а тогда оказалось, что это просто подстилка Путина. Она стала какой-то третьей стороной,

– жестко заявил Тарас Цымбалюк.

Он признался, что раньше, еще до 2018 года, уважал крестницу Путина за острый ум и открытость, но в ходе ее президентской кампании понял, что все это мишура. Так что Цымбалюк уважает грузина-ресторатора, который отшил Ксению Собчак.

"Я раньше ее ценил за какой-то ум, за юмор, за открытость, потом понял, что это очень странная теневая фигура. Поэтому я настолько разочарован, что она оконфузилась перед этим клевым чуваком, который поставил ее на место двумя предложениями", – добавил актер. .

Напомним, грузинский скандал Ксении Собчак комментировал даже советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он называл ее не либералкой, а нарциссом русского разлива.



"Она заходит в Грузию и не понимает, что она не имеет права так себя вести. Она не понимает, что такое свобода", – комментировал Подоляк.