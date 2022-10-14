В интервью 24 каналу секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк признался, что для него сбежать из России – не подвиг. Таких, как Алексей Панин, который из-за границы разносит режим Путина, героями он не считает. По его мнению, это вполне логичная реакция на российский террор.

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Считает ли Цымбалюк Панина "хорошим русским"

Я не могу их называть хорошими россиянами. Это совершенно нормальное поведение. Если человек уезжает из России, потому что там п*зд*цовая власть, то это нормально. Это не хороший россиянин, это человек, который просто адекватный. Так должно быть,

– эмоционально разъяснил нам Тарас Цымбалюк.

Он считает, что уехать из России после 24 февраля так же закономерно, как помочь встать упавшей бабушке. Так что расхваливать тех, кто просто дременул из Москвы, актер не собирается.

"Это то же, если человек видит, что упала бабушка, он подошел и поднял, помог. Я же не скажу, что ты красавчик, ты молодец. Так просто должно быть и все", – подчеркнул Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Тарас Цымбалюк о дружбе с россиянами

Тарас Цымбалюк, кстати, разорвал связи со всеми россиянами, с которыми дружил или общался до вторжения. Сначала актер им написывал, звонил и даже предлагал встретиться, но когда понял, как "по-дыбильному" они ведут себя, просто забил.

"Люди, с которыми я общался более 10 лет, с 2013 года, которые здесь фактически жили, когда началась война, сказали, что мы бандеровцы, что у нас здесь пропаганда, фейки и так далее", – поделился звезда "Поймать Кайдаша".