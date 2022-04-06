"Чтобы у людей, которые это сделали, отняли руки и ноги": Бадоев шокирован зверствами в Буче

Украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Алан Бадоев, отказавшийся от сотрудничества с российскими коллегами, эмоционально высказался о зверствах в Буче. Он никогда бы не мог подумать, что это возможно сегодня.

Алан Бадоев эмоционально отреагировал на массовые убийства мирных людей в Буче. Он пожелал, чтобы виновные в преступлениях остались калеками на всю жизнь, назвав их изуверами и мразями.

К теме "Нет слов выразить боль": актриса Мила Сивацкая показала жуткое фото из Бучи

Алан Бадоев шокирован зверствами в Буче

Уже два дня я хожу по Киеву и просто спасаюсь от невероятной депрессии, потому что вижу людей, они ходят по улицам, продолжают жить. Киевляне продолжают жить. Но сложно ходить по улицам после увиденного в Буче,

– сказал режиссер.

Режиссер назвал русских оккупантов абсолютными извергами, утопленными в крови мразями. "Я не знаю, что должно произойти, но такое зло должно быть наказано. Чтобы отомстить за всех этих всех людей абсолютно невинных детей", – поделился Бадоев.

Я хочу, чтобы у людей, которые это сделали, отняли руки и ноги,

– подытожил он.

Ранее Алан Бадоев отреагировал на позицию Земфиры по отношению к российско-украинской войне. Бадоев опубликовал ее песню "Не стреляйте" с кадрами бомбардировки украинских городов. В посту он отметил, что очень ждал этого и верил, что певица не будет молчать.