Израильская актриса Галь Гадот могла навсегда покинуть Голливуд. Изменить решение ей помог режиссер Зак Снайдер, который утвердил красавицу на роль Чудо-женщины в 2016 году.

Уже с 18 марта на HBO Max представят режиссерскую версию "Лиги справедливости Зака ​​Снайдера". По случаю релиза Галь Гадот вспомнила, как роль Чудо-женщины помогла ей остаться в кино. В сети актриса показала фото, которое Зак Снайдер сделал на ее кинопробах к ленте "Бэтмен против Супермена", вышедший на экраны в 2016 году.

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"Я прилетела в Лос-Анджелес на 30 часов, пока снимала фильм в Тель-Авиве. Но я так сильно хотела получить роль Чудо-женщины, эта поездка того стоила. Бесконечно благодарна Заку, который утвердил меня и поверил, что я смогу стать Дианой на экране. Я не представляла, какое будущее меня ждало, когда делала эту фотографию – от этого я погружаюсь в ностальгию. Это также доказательство того, что на все есть причина. Я тогда была в шаге от того, чтобы забросить актерство... А потом это произошло", – вспомнила актриса.

Что известно о фильме "Лига справедливости Зака ​​Снайдера"

Фильм "Лига справедливости" презентовали в 2017 году. И еще тогда он отметился бешеной критикой. Лента имела пробелы в сюжете, традиционная "мрачность" в стиле DC была потеряна, а монтаж видео желал лучшего. Поэтому даже киноманы не сдерживали разочарование и хейта.

Интересно, что Зак Снайдер покинул проект в начале его создания. Из-за самоубийства дочери режиссер не мог продолжать работу, а потому взял творческую паузу. Его место занял Джос Уидон, который завершил съемки. Теперь Зак Снайдер вернулся к работе и решил показав собственную режиссерскую версию "Лиги справедливости", продолжительностью в 4 часа. Сделал он это совершенно бесплатно после того, как сторонники DC годами просили его исправить недостатки работы его коллеги.

Лента будет существенно отличаться от той, что вышла в прокат в 2017 году. Зак Снайдер не взял ни одного кадра, который снял Джос Уидон.

"Лига справедливости Зака ​​Снайдера": смотрите трейлер

Актеры фильма: