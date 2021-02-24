Ізраїльська актриса Галь Гадот могла назавжди покинути Голлівуд. Змінити рішення їй допоміг режисер Зак Снайдер, який затвердив красуню на роль Диво-жінки у 2016 році.

Вже з 18 березня на HBO Max презентують режисерську версію "Ліги справедливості Зака Снайдера". З нагоди релізу Галь Гадот пригадала, як роль Диво-жінки допомогла їй залишитись в кіно. У мережі актриса показала фото, яке Зак Снайдер зробив на її кінопробах до стрічки "Бетмен проти Супермена", що вийшов на екрани у 2016 році.

Цікаво Зак Снайдер описав сцену Джокера з "Ліги справедливості" та розкрив його зовнішність: фото

"Я прилетіла в Лос-Анджелес на 30 годин, поки знімала фільм в Тель-Авіві. Але я так сильно хотіла отримати роль Диво-жінки, що ця поїздка була того варта. Я безмежно вдячна Заку, що затвердив мене і повірив, що я зможу стати Діаною на екрані. Я не уявляла, яке майбутнє мене чекало, коли робила цю фотографію = від цього я поринаю у ностальгію. Це також доказ того, що на все є причина. Я тоді була за крок від того, щоб закинути акторство... А потім це сталося", – пригадала актриса.

Що відомо про фільм "Ліга справедливості Зака Снайдера"

Фільм "Ліга справедливості" презентували у 2017 році. Та ще тоді він відзначився шаленою критикою. Стрічка мала прогалини у сюжеті, традиційна "похмурість" у стилі DC була втрачена, а монтаж відео бажав кращого. Тому навіть кіномани не стримували розчарування і хейту.

Цікаво, що Зак Снайдер покинув проєкт на початку його створення. Через самогубство доньки режисер не міг продовжувати роботу, а тому взяв творчу паузу. Його місце посів Джос Відон, який завершив зйомки. Тепер Зак Снайдер повернувся до роботи та вирішив показавши власну режисерську версію "Ліги справедливості", тривалістю в 4 години. Зробив він це абсолютно безкоштовно після того, як прихильники DC роками просили його виправити недоліки роботи його колеги.

Стрічка буде суттєво відрізнятись від тієї, що вийшла у прокат в 2017 році. Зак Снайдер не взяв жодного кадру, який відзняв Джос Відон.

"Ліга справедливості Зака Снайдера": дивіться трейлер

Актори фільму: