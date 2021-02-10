Зак Снайдер описав сцену Джокера з "Ліги справедливості" та розкрив його зовнішність: фото
Зак Снайдер повністю розкрив образ Джареда Лето в образі Джокера. Невдовзі ми побачимо його у новому супергеройському фільмі "Ліга справедливості Зака Снайдера".
Джерело:Vanityfair
Джокер Снайдера вже не має татуювань і виглядає більш звісно. Він одягнений в лікарняний халат зі значками правоохоронних органів і хірургічну маску.
До теми Зак Снайдер опублікував кадр з "Ліги справедливості": у Джокера буде новий образ
Джокера в цьому сценарії описують як духа з "Різдвяної пісні" Чарлза Дікенса, який аналізуватиме образ Бетмена та мотивуватиме героя.
Саме класне в цій сцені те, що Джокер говорить безпосередньо з Бетменом про Бетмена. Це Джокер, який аналізує Бетмена, те, хто він і що він. Це той епізод, який, як мені здається, заслужили фанати всесвіту DC,
– сказав Снайдер.
Також в сцені розкриють, чому у фільмі "Бетмен проти Cупермена" у Темного лицаря була карта лиходія на пістолеті.
Новий образ Джокера у "Лізі справедливості Зака Снайдера" / Фото Vanityfair
Новий трейлер фільму "Ліга справедливості Зака Снайдера" покажуть 14 лютого.
Режисерська версія стрічки з чотиригодинним хронометражем вийде на HBO Max 18 березня.
З дітьми фільм подивитися не вдасться. Адже кінокартина отримала "дорослий" рейтинг R – тобто "від 17 років". Деякі персонажі поводяться досить грубо, а в одній зі сцен Бетмен навіть матюкається.
"Ліга справедливості Зака Снайдера" сюжет
Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен, Диво-жінка, Флеш Аквамен та Кіборг об'єднуються у Лігу справедливості, аби захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів.
Акторський склад:
У стрічці зіграє багато відомих акторів, яких ми бачили у попередніх фільмах DC, зокрема:
- Бен Аффлек,
- Генрі Кавілл,
- Емі Адамс,
- Галь Гадот,
- Езра Міллер,
- Джейсон Момоа,
- Рей Фішер,
- Джеремі Айронс,
- Дж. К. Сіммонс,
- Ембер Херд,
- Джессі Айзенберг,
- Джаред Лето та інші.
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