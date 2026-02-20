Именно сейчас – идеальное время, чтобы посмотреть фильм "Чужая молитва" Ахтема Сеитаблаева. В материале 24 Канала мы расскажем больше о сюжете и других деталях ленты.

Что известно о фильме "Чужая молитва"?

Это украинский историко-драматический фильм режиссера Ахтема Сейтаблаева, который стоит посмотреть вечером. Премьера ленты состоялась 18 мая 2017 года в Украине. Из-за оккупации Крыма Россией часть съемок проводили в Грузии и Израиле.

"Чужая молитва": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет рассказывает реальную историю молодой крымской татарки Саиде Арифовой, которая во время Второй мировой войны рисковала собственной жизнью ради чужих детей. Благодаря ее мужеству удалось спасти 88 еврейских детей-сирот, которых она прятала от нацистских оккупантов.

Саиде выдавала детей за крымских татар, учила их языку, обычаям, традициям и молитвам. Таким образом им удалось пережить смертельную угрозу.

Какие еще фильмы о Крыме стоит посмотреть?

Также стоит обратить внимание на такие ленты о Крыме:

"Крым"

"Хайтарма"

"Домой"

"Крым. Как это было"

"Кислородная станция"

