Об этом 24 Каналу рассказал продюсер и один из операторов цикла фильмов "Война-ненажера" Андрей Котляр, добавив, что показ состоится 14 декабря в 17:30 в кинотеатре "Октябрь". Для того чтобы забронировать место, нужно сделать донат по ссылке, которая есть на страницах организаторов.
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Как возникла идея
Кинообъединение Babylon'13 всегда находится в поиске новых форм общения со зрителем. Полномасштабная война привела к тому, что многие творческие люди ушли на фронт и сегодня служат в армии. Следовательно, было интересно экранизировать короткие литературные произведения украинских авторов, защищающих независимость Украины с оружием в руках.
Нам кажется, что украинское общество уже взросло до такого взрослого разговора на очень непростые темы,
– заметил Андрей Котляр.
Это экспериментальный проект, в котором объединили произведения этих авторов, и собственный документальный материал, который удалось запечатлеть на разных участках фронта по всей стране.
Какие истории рассказывают в эпизодах
В Babylon'13 входят разные режиссеры, с разным видением мира. Соответственно, методы работы и подходы также различаются. Например, одно из произведений показывает, как военные переживают обстрелы в окопах. Для того чтобы об этом рассказать, съемочная группа получила разрешение и поехала на позиции военных. Так удалось собственными глазами увидеть, как в этих окопах украинские защитники переживают обстрелы террористов.
Один из фильмов цикла посвящен писательнице Виктории Амелиний. Мы создали его на основе материала, снятого на месте попадания российской ракеты в Краматорске,
– добавил продюсер.
В другом фильме показано, как война влияет на экосистему, как минирование и постоянные обстрелы уничтожают украинскую природу.
На какую аудиторию рассчитан проект
Есть проекты, более направленные на международные институты, международную аудиторию. К примеру, они касаются военных преступлений России в Украине, потому что наши граждане и так находятся в контексте этих событий. Следовательно, некоторые фильмы создают с этим фокусом.
Что касается "Война-ненажера", то он также интересен иностранным деятелям, в контексте того, как мы объединяем поэзию, произведения украинских военных и видение людей творческих профессий, которые сегодня находятся в армии,
– заметил Котляр.
Следовательно, серию фильмов можно смотреть каждому. 7 частей из цикла уже доступны на ютуб-канале Babylon'13. Остальные презентуют до конца декабря.
Фильмы о российско-украинской войне
- Сюжет короткометражного фильма "Солдатик" разворачивается вокруг раненого бойца, который находится на лечении в больнице. У него травма головы, поэтому не разговаривает и находится в полуобморочном состоянии. Однако герой может видеть видение, поэтому люди обращаются к нему, чтобы узнать, что произошло с их пропавшими родными.
- Документальный фильм о войне в Украине "Суперсила" создал лауреат премии "Оскар" Шон Пенн. Съемки стартовали еще до полномасштабного вторжения. Режиссеры хотели показать трансформацию Владимира Зеленского от актера к политика. Однако из-за вторжения России сюжет был изменен. Пенн приезжал в Украину и общался с разными людьми, среди них: министры, военнослужащие, ветераны, вдовы, дети. Также режиссер встретился с Владимиром Зеленским.
- В ленте "Непокоренные и раненые" показали истории людей, пострадавших в результате войны, но проявивших чрезвычайную стойкость и героизм. В частности, можно увидеть историю Тайры, Юрия Гудыменко, Игоря Гордийчука и других.