Про це 24 Каналу розповів продюсер та один із операторів циклу фільмів "Війна-ненажера" Андрій Котляр, додавши, що показ відбудеться 14 грудня о 17:30 у кінотеатр "Жовтень". Для того, щоб забронювати місце, треба зробити донат за посиланням, яке є на сторінках організаторів.

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Як виникла ідея

Кінообєднання Babylon'13 завжди перебуває у пошуку нових форм спілкування з глядачем. Повномасштабна війна призвела до того, що багато митців пішли на фронт та сьогодні служать у війську. Відтак було цікаво екранізувати короткі літературні твори українських авторів, які захищають незалежність України зі зброєю у руках.

Нам здається, що українське суспільство уже доросло до такої дорослої розмови на дуже непрості теми,

– зауважив Андрій Котляр.

Це експериментальний проєкт, у якому поєднали твори цих авторів, та власний документальний матеріал, який вдалося зафільмувати на різних ділянках фронту по всій країні.

Які історії розповідають в епізодах

До Babylon'13 входять різні режисери, з різним баченням світу. Відповідно методи роботи та підходи також різняться. Наприклад, один із творів показує те, як військові переживають обстріли в окопах. Для того, щоб про це розповісти знімальна група отримала дозвіл і поїхала на позиції військових. Так вдалося на власні очі побачити, як у цих окопах українські захисники переживають обстріли терористів.

Один із фільмів циклу присвячений письменниці Вікторії Амеліній. Ми створили його на основі матеріалу, який відзняли на місці влучання російської ракети у Краматорську,

– додав продюсер.

В іншому фільмі показано, як війна впливає на екосистему, як мінування та постійні обстріли знищують українську природу.

На яку аудиторію розрахований проєкт

Є проєкти, які більше спрямовані на міжнародні інституції, міжнародну аудиторію. Наприклад, вони стосуються воєнних злочинів Росії в Україні, бо наші громадяни і так перебувають у контексті цих подій. Відтак деякі фільми створюють з цим фокусом.

Щодо "Війна-ненажера", то він також цікавий іноземним митцям, у контексті того, як ми поєднуємо поезію, твори українських військових і бачення людей творчих професій, які сьогодні перебувають у війську,

– зауважив Котляр.

Відтак серію фільмів можна дивитися кожному. 7 частин із циклу уже доступні на ютуб-каналі Babylon'13. Інші презентують до кінця грудня.

Фільми про російсько-українську війну