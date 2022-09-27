Тарас Цымбалюк с первого дня войны активно волонтерит и поддерживает нашу армию. Он высмеивает русских и презирает тех, кто поддерживает войну, развязанную россией. Теперь он обратился со словами поддержки к украинцам на временно оккупированных территориях.

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Тарас Цымбалюк обратился к жителям временно оккупированных территорий

Я хочу обратиться к жителям временно оккупированных городов и сел. Я понимаю вас, но если бы тяжело не было, но я призываю вас от имени всего нашего творческого сообщества ни в коем случае не участвовать в псевдореферендуме,

– отметил Цымбалюк.

"Это может сделать только сильнее ту нечисть, которая своей глупостью творит все на нашей прекрасной земле. Я уверен, что скоро за нами победа. Великая победа, которой мы все ждем. Еще раз повторяю: ни в коем случае не принимать участия ни в каких референдумах. Мы победим. Слава Украине", – дополнил он.

Тарас Цымбалюк обратился к жителям оккупированных территорий: смотрите видео

Ранее Цымбалюк высказался по поводу ситуации, когда мужчины, которые не воюют на фронте, не могут выезжать за границу в семью. По его словам, это только разрушает отношения.

Кроме этого, актер верит, что после победы будет ощутимый рост украинского кино "Будут ощутимо увеличиваться сотрудничество с ведущими мировыми киностудиями!".

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