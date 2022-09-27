Тарас Цимбалюк з першого дня війни активно волонтерить та підтримує нашу армію. Він висміює росіян та зневажає тих, хто підтримує війну, яку розв’язала росія. Тепер він звернувся зі словами підтримки до українців на тимчасово окупованих територіях.​

Читайте ще Цимбалюк вважає, що чоловіків потрібно випускати закордон до жінок: реакція мережі

Тарас Цимбалюк звернувся до жителів тимчасово окупованих територій

Я хочу звернутися до жителів тимчасово окупованих міст та сіл. Я розумію вас, але якби тяжко не було, але я закликаю вас від імені усієї нашої творчої спільноти ні в якому разі не брати участь в псевдореферендумі,

– зазначив Цимбалюк.

"Це може зробити тільки сильнішою ту нечисть, яка своєю дурістю творить оце все на нашій прекрасній землі. Я впевнений, що скоро за нами перемога. Велика перемога, якої ми всі чекаємо. Ще раз повторюю: ні в якому разі не брати участі в жодних референдумах. Ми переможемо. Слава Україні", – доповнив він.

Тарас Цимбалюк звернувся до жителів окупованих територій: дивіться відео

Раніше Цимбалюк висловився щодо ситуації, коли чоловіки, які не воюють на фронті, не можуть виїжджати за кордон до сім’ї. За його словами, це лише руйнує стосунки.

Крім цього, актор вірить, що після перемоги буде відчутний ріст українського кіно" Будуть відчутно збільшуватись співпраці з передущими світовими кіностудіями!".

Що відомо про псевдореферендуми