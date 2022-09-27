"Я вас понимаю": Цымбалюк обратился к жителям временно оккупированных территорий
Источник:телеграм "Оперативный ВСУ"
Украинский актер и волонтер Тарас Цымбалюк, известный своими ролями в сериале "Поймать Кайдаша" и "Крепостная", обратился к жителям временно оккупированных территорий городов и сел. Он призвал людей не участвовать в псевдореферендумах, проводимых россией.
Тарас Цымбалюк с первого дня войны активно волонтерит и поддерживает нашу армию. Он высмеивает русских и презирает тех, кто поддерживает войну, развязанную россией. Теперь он обратился со словами поддержки к украинцам на временно оккупированных территориях.
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Тарас Цымбалюк обратился к жителям временно оккупированных территорий
Я хочу обратиться к жителям временно оккупированных городов и сел. Я понимаю вас, но если бы тяжело не было, но я призываю вас от имени всего нашего творческого сообщества ни в коем случае не участвовать в псевдореферендуме,
– отметил Цымбалюк.
"Это может сделать только сильнее ту нечисть, которая своей глупостью творит все на нашей прекрасной земле. Я уверен, что скоро за нами победа. Великая победа, которой мы все ждем. Еще раз повторяю: ни в коем случае не принимать участия ни в каких референдумах. Мы победим. Слава Украине", – дополнил он.
Тарас Цымбалюк обратился к жителям оккупированных территорий: смотрите видео
Ранее Цымбалюк высказался по поводу ситуации, когда мужчины, которые не воюют на фронте, не могут выезжать за границу в семью. По его словам, это только разрушает отношения.
Кроме этого, актер верит, что после победы будет ощутимый рост украинского кино "Будут ощутимо увеличиваться сотрудничество с ведущими мировыми киностудиями!".
Что известно о псевдореферендумах
- 19 сентября гауляйтеры на оккупированных территориях одновременно объявили о "референдумах". Фейковое волеизъявление решили провести 23 – 27 сентября на фоне успешного контрнаступления ВСУ. владимир путин решил поддержать фейковые "референдумы";
- На псевдореферендумы россия пригласила фейковых "международных наблюдателей". Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал список наблюдателей и передал его СБУ и МИД;
- В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что 30 сентября пути могут объявить об аннексии украинских территорий.