"Я не вижу смысла всех хейтить за язык": Цымбалюк о том, какой должна быть украинизация

Украинский актер Тарас Цымбалюк выступает против принудительного навязывания людям необходимости общаться на украинском языке. По его словам, следует подать пример, а не сразу хейтить.

В интервью 24 каналу Тарас Цымбалюк рассказал о своей родственнице из Мариуполя, говорящей на русском языке. Он подчеркнул, что если ей навязывать принудительно говорить по-украински, она становится агрессивной. По его словам, это не выход.

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Какой должна быть украинизация, по мнению Тараса Цымбалюка

Актер "Поймать Кайдаша" отметил, что принудительно ничего не разрешается. Он дополнил, что многие годы у нас был "совок" и всегда руководили так, чтобы все стало русифицировано, к тому же привлекали пропаганду. "Война началась из-за регионов, где очень низкое сознание", – отметил он.

У меня бывшие родственники из Мариуполя. Если с ними садишься общаться, они очень агрессивны. Если ты начинаешь им навязывать говоры на украинском языке, они не реагируют положительно. Это точно не выход. Ты можешь подать человеку пример, объяснить, почему ты так поступаешь, если он захочет и он адекватный, то рано или поздно перейдет на украинский,

– объяснил Тарас Цымбалюк.

Актер поделился, что не понимает людей, слышащих русский язык и, не разобравшись, сразу начинают хейтить. "Откуда ты знаешь, может, это девушка, которая приехала из Николаева, всю жизнь говорила на русском языке… Может она для этой Украины делает гораздо больше сейчас? Я не вижу смысла всех хейтиты за язык и так далее. Очень легко судить, когда ты из центральной или западной Украины, когда трудно понять, почему человек всю жизнь на Донбассе говорит по-русски".

Напомним, в марте бывшая теща Цымбалюка чудом спаслась из Мариуполя. Раньше актер рассказывал, как им пришлось убегать на авто без лобового стекла и с дыркой от снаряда. Впрочем, в интервью 24 каналу актер сообщил, что она уже вернулась в оккупацию.

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