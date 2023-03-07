"Мы отомстим": Олег Сенцов отреагировал на смерть Героя Украины "Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла

В боях под Бахмутом погиб украинский доброволец, боец 67-й отдельной механизированной бригады "Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло. Украинский защитник Олег Сенцов отреагировал на смерть воина.

Известно, что Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, получившим звание Героя Украины. Олег Сенцов отметил, что мы отомстим за каждого погибшего воина.

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Олег Сенцов отреагировал на смерть Героя Украины "Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла

"Да Винчи" с 18 лет защищал Украину от врага. Герой бросил учебу и с Майдана ушел на фронт. После начала полномасштабного вторжения России в Украину герой продолжил оборонять Украину. В частности, в Киевской области и в Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи. Впоследствии "Да Винчи" защищал Бахмут.

Почивай с миром. Мы отомстим за каждого погибшего Героя!,

– написал Олег Сенцов.



Дмитрий Коцюбайло / Фото из фейсбука Сенцова

Редакция 24 Канала выражает соболезнование близким погибшего героя. Вечная память.