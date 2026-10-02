Авторы сериала создали напряженную, визуально изысканную криминальную драму, сочетающую современное европейское мировоззрение с непоколебимыми патриархальными традициями древнего Востока. Подробнее о турецком сериале "Далекий город" – рассказывает 24 Канал.

О чем сюжет турецкого сериала "Далекий город"

Рейтинг IMDb – 6,4

Сюжет разворачивается вокруг молодой женщины Альи, чья обычная жизнь в Канаде внезапно меняется после трагической гибели любимого мужа. Выполняя его последнюю волю, она отправляется на восток Турции в колоритный город Мардин, чтобы похоронить покойного на земле его предков. Героиня берет с собой маленького сына, даже не подозревая, в какую смертельную ловушку она направляется.

Родные мужа принадлежат к могущественному, замкнутому и авторитетному клану Альбора. Властная мать семейства Садакат и суровый наследник рода Джихан категорически отказываются отпускать внука обратно в Канаду. Законы клана не позволяют потомку расти на чужбине, поэтому Алья вынуждена вступить в ожесточенное противостояние с безжалостной семейной системой, преступными врагами клана и собственными неожиданными чувствами.

"Далекий город": смотрите трейлер сериала онлайн

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Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают высокую динамику повествования и отсутствие искусственной затянутости, которая часто присуща восточным мыльным операм. Обозреватели хвалят создателей за смелое освещение давления патриархата на женщин и визуальную эстетику каменного Мардина. В то же время критики предупреждают, что сериал порой чрезмерно романтизирует принуждение и деструктивные семейные правила.

Кто снялся в сериале "Далекий город"

Главную женскую роль блестяще воплотила Синем Унсал, а образ сдержанного, опасного, но справедливого главы семьи Джихана Альбори убедительно создал харизматичный Озан Акбаба. Также в актерский состав сериала вошли: Гонджа Джиласун, Кузей Гезер, Атакан Озкая, Сахра Шаш и Мюфит Кайчан.

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