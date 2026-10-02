Автори створили напружену, візуально вишукану кримінальну драму, що поєднує сучасний європейський світогляд із непохитними патріархальними традиціями стародавнього Сходу. Детальніше про турецький серіал "Далеке місто" – розповідає 24 Канал.

Про що сюжет турецького серіалу "Далеке місто"

Рейтинг IMDb – 6,4

Сюжет розгортається навколо молодої жінки Альї, чиє звичайне життя в Канаді раптово змінюється після трагічної загибелі коханого чоловіка. Виконуючи його останню волю, вона вирушає на схід Туреччини до колоритного міста Мардін, щоб поховати покійника на землі його пращурів. Разом із собою героїня бере маленького сина, навіть не підозрюючи, у яку смертельну пастку прямує.

Рідні чоловіка належать до могутнього, замкненого та авторитетного клану Альбора. Владна мати сімейства Садакат і суворий спадкоємець роду Джихан категорично відмовляються відпускати онука назад до Канади. Закони клану не дозволяють нащадку зростати на чужині, тому Алья мусить вступити у запекле протистояння з безжальною родинною системою, кримінальними ворогами клану та власними несподіваними почуттями.

"Далеке місто": дивіться трейлер серіалу онлайн

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Що кажуть критики: На платформі IMDb рецензенти відзначають високу динаміку оповіді та відсутність штучної затягнутості, яка часто притаманна східним мильним операм. Оглядачі хвалять творців за сміливе висвітлення тиску патріархату на жінок і візуальну естетику кам'яного Мардіна. Водночас критики застерігають, що серіал часом надто романтизує примус та деструктивні сімейні правила.

Хто зіграв у серіалі "Далеке місто"

Головну жіночу роль блискуче втілила Сінем Унсал, а образ стриманого, небезпечного, але справедливого лідера родини Джихана Альбори переконливо створив харизматичний Озан Акбаба. Також серед акторського складу серіалу опинилися: Гонджа Джиласун, Кузей Гезер, Атакан Озкая, Сахра Шаш та Мюфіт Кайчан.

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