Битва за сына и тайны могущественного клана: почему турецкая драма "Далекий город" покоряет зрителей

Восточные страсти, суровые законы чести и борьба за собственное достоинство вновь оказались на пике популярности благодаря нашумевшей турецкой новинке "Далекий город". Проект мгновенно привлек внимание миллионов ценителей качественных драматических историй далеко за пределами Турции.

Авторы сериала создали напряженную, визуально изысканную криминальную драму, сочетающую современное европейское мировоззрение с непоколебимыми патриархальными традициями древнего Востока. Подробнее о турецком сериале "Далекий город" – рассказывает 24 Канал.

О чем сюжет турецкого сериала "Далекий город"

Рейтинг IMDb – 6,4

Сюжет разворачивается вокруг молодой женщины Альи, чья обычная жизнь в Канаде внезапно меняется после трагической гибели любимого мужа. Выполняя его последнюю волю, она отправляется на восток Турции в колоритный город Мардин, чтобы похоронить покойного на земле его предков. Героиня берет с собой маленького сына, даже не подозревая, в какую смертельную ловушку она направляется.

Родные мужа принадлежат к могущественному, замкнутому и авторитетному клану Альбора. Властная мать семейства Садакат и суровый наследник рода Джихан категорически отказываются отпускать внука обратно в Канаду. Законы клана не позволяют потомку расти на чужбине, поэтому Алья вынуждена вступить в ожесточенное противостояние с безжалостной семейной системой, преступными врагами клана и собственными неожиданными чувствами.

"Далекий город": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают высокую динамику повествования и отсутствие искусственной затянутости, которая часто присуща восточным мыльным операм. Обозреватели хвалят создателей за смелое освещение давления патриархата на женщин и визуальную эстетику каменного Мардина. В то же время критики предупреждают, что сериал порой чрезмерно романтизирует принуждение и деструктивные семейные правила.

Кто снялся в сериале "Далекий город"

Главную женскую роль блестяще воплотила Синем Унсал, а образ сдержанного, опасного, но справедливого главы семьи Джихана Альбори убедительно создал харизматичный Озан Акбаба. Также в актерский состав сериала вошли: Гонджа Джиласун, Кузей Гезер, Атакан Озкая, Сахра Шаш и Мюфит Кайчан.

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