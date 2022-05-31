Даниэль Брюль и Маколей Калкин сыграют в фильме о смертельном вирусе для богатых

Актеры Даниэль Брюль и Маколей Калкин присоединились к Розамунду Пайку в триллере о пандемии Rich Flu. Продюсером фильма станет Пабло Ларраин, в прошлом году работавший над драмой "Спенсер".

Уже этой осенью планируют съемки социального триллера о вирусной болезни, которой подвержены только очень богатые люди. Сначала она поражает миллиардеров, самых влиятельных людей планеты, а затем миллионеров и тех, кто тоже имеет хорошее финансовое положение.

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По сюжету, любые накопления могут привести к гибели – никто не знает, какой приемлемый уровень бедности гарантирует выживание. В фильме все люди будут находиться в панике, каждый будет пытаться избавиться от каких-либо вложений, чтобы их не поразил вирус.

Rich Flu станет вторым полнометражным фильмом испанского режиссера Гальдера Гастел-Уррутия, чей режиссерский дебют "Платформа" в 2019 году получил награду как лучший фильм и лучший F/X на Международном фестивале фантастических фильмов в Сиджасе.

Rich Flu – это огромная сага, полная неожиданных сюжетных поворотов, препятствий и сюрпризов. Но прежде это сложное и провокационное эмоциональное путешествие в глубины человеческой души,

– сказал режиссер.

Создатели картины постараются показать, насколько далеко может зайти человек, чтобы спасти себя. Режиссер Гальдер Гастелло-Уррутия напишет сценарий в соавторстве с Педро Риверо.

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Даниэль Брюль и Маколей Калкин присоединились к Розамунду Пайку в триллере о пандемии Rich Flu

Кого сыграет Розамунд Пайк пока неизвестно, однако, Гальдер Гастелу-Уррутия считает, что только "смелая и умная Розамунд Пайк может воплотить в жизнь этот фильм". О роли Даниэля Брюля и Маколея Калкина также неизвестно.

Как известно, Брюль последний раз снялся в следующих проектах: "Сокол и Зимний солдат" и "Kingsman: Большая игра" (2021 года). Последним сериалом Калкина стала "Американская история ужаса: Двойной сеанс" (2021 год), а фильмом – "Похмелье в Таиланде" (2019 год).

Напомним, американский стриминговый сервис Netflix окончательно покинул российский рынок. Теперь подписчики из России больше не имеют доступа к услугам.