Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Тур по звездам". На тот момент Трегубова была студенткой первого курса.

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Дарья Трегубова рассказала, как ее домогался режиссер

Трегубова рассказала, что тогда к ней проявил сексуальный интерес режиссер программы, куда она пришла работать ведущей. Мужчина предлагал девушке смотреть порно и откровенно намекал на интим.

Я была студенткой, первокурсницей. Мне было 17 лет. Это моя первая работа – меня берут ведущей. На очень маленький канал, но это прямой эфир. И вот я в тот день прямого эфира приезжаю и вдруг режиссер монтажа, который сидит, предлагает мне посмотреть порно и потом что-то интересное сделать,

– говорит актриса.

Дарья Трегубова вспомнила, что на тот момент она была еще очень молодой и не такой развитой, как другие девушки. Она отметила, что хотя ей было неприятно, мужчина не стал действовать дальше, даже не касался ее. Артистка сказала, что просто посмотрела на него и ответила "нет".

Дарья Трегубова о домогательствах режиссера: смотрите видео онлайн

Дарья поделилась, что в то время, когда с ней произошла неприятная ситуация, она не рассказывала об этом никому. Актриса объяснила, что ей было очень стыдно, и она боялась, что другие люди могут не понять ее или осудить. Однако сейчас, с годами и опытом, Трегубова открыто заявляет, что поддерживает всех женщин, которые не боятся говорить о сексуальных преступлениях, которые совершают коллеги или преподаватели.

Кроме первого случая, Дарья рассказала о еще одном инциденте, который произошел уже в ее более взрослом возрасте. Хотя этот случай не оставил столь сильного отпечатка на ее жизни, актриса все же поделилась подробностями. По ее словам, ситуация была не такой болезненной, поскольку она не растерялась и быстро взяла контроль над ситуацией. Когда мужчина начал проявлять к ней неподобающее внимание, Трегубова сразу же отказала ему, четко обозначив свои границы.