Лекарство для души: 7 сериалов от Даши Астафьевой, которые стоит посмотреть вечером

Одной из любимых вечерних привычек является просмотр сериала. Если вы в поисках чего-то нового, украинская звезда Даша Астафьева поделилась своими рекомендациями.

Волонтер и основательница UnderBooks опубликовала на своей странице подборку сериалов, которые станут "лекарством для души" в это непростое время. Ленты подойдут для вечернего просмотра.

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"Девять идеальных незнакомцев"

Сериал рассказывает об элитном пансионате в Австралии, куда люди приезжают для исцеления тела и души. Даша Астафьева отметила знакомые и приятные лица актеров.

"Девять идеальных незнакомцев": смотрите трейлер онлайн

"Олененок"

Адаптация одноименного автобиографического моноспектакля Ричарда Хэдда, который и является главным героем.

Посвящаю эту историю как поучение тем, кто любит делать добрые поступки, когда их не просят (себе),

– прокомментировала Астафьева.

"Олененок": смотрите трейлер онлайн

"Рипли"

Для Даши Астафьевой эта лента стала очень эстетичной – она называет его "оргазмом для глаз".

"Рипли": смотрите трейлер онлайн

"Убить скуку"

Сериал рассказывает о неуспешном писателе Джонатане, который после разрыва с девушкой решает подражать любимым персонажам романов.

"Убить скуку": смотрите трейлер онлайн

"Наследники"

Саундтрек еще долго будет играть в вашей макитре во времена решительных и подлых шагов. Все мы иногда бывали "родителями" и "детьми" этой истории. Доказательство жестокости и хладнокровия каждого, кто заглядывает на большие деньги... особенно те, что заработал не сам,

– описывает Даша.

"Наследники": смотрите трейлер онлайн

"Мужчина в полный рост"

Магнату недвижимости из Атланты Чарли Крокеру грозит банкротство. Политические и деловые интересы сталкиваются, тогда как Чарли пытается защитить свою империю.

"Мужчина в полный рост": смотрите трейлер онлайн

"Вражда: женщины Капоте"

Я обожаю красивых, талантливых людей, а здесь, это невероятно усилено стилем и безупречной игрой актеров,

– описала волонтерка.

"Вражда: женщины Капоте": смотрите трейлер онлайн